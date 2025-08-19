인천공항 올해 최고 맛집은?

“인천공항 대표 맛집은 어디일까?”

인천국제공항공사는 인천공항 내 우수한 식음 서비스 발굴 및 식음 서비스 품질향상을 위해 ‘2025 인천공항 맛있는 메뉴’를 선정했다고 19일 밝혔다.

인천공항 식음매장 전경

이번에 선정된 메뉴는 총 5종이다. 대상에는 △‘자연담은한상’의 불고기비빔밥(제2여객터미널 면세지역 4층), 최우수상에는 △‘황생가칼국수’의 전통사골칼국수(제2여객터미널 일반지역 지하1층)가 각각 선정됐다.

우수상에는 △‘자연’의 명인냉면과 불고기 반상(제2여객터미널 일반지역 4층) △‘사보텐’의 사보텐 정식(제2여객터미널 일반지역 지하1층) △‘싱카이’의 어향가지 도자솥밥(제1여객터미널 제1교통센터 지하1층)이 각각 뽑혔다.

이번 ‘인천공항 맛있는 메뉴’선정을 위해 공사는 인천공항에서 판매되고 있는 522개 식사메뉴 중 인천공항 상주직원과 여객 대상 설문조사를 통해 35개 후보메뉴를 뽑았다. 이후 상주직원으로 구성된 맛 평가단과 조리 전공 관련 교수 등 외부 전문가의 현장 시식평가를 거쳐 최종 5개 메뉴를 확정했다.

이번 ‘인천공항 맛있는 메뉴’ 선정은 여객대상 특별한 미식경험 제공을 통해 ‘맛있는 인천공항’을 구현하는 것을 목적으로 한다.

이를 통해 여객대상 홍보효과 제고 및 식음매장의 매출증진에 기여하는 한편 공항 내 식음 사업자 간의 건전한 경쟁을 유도함으로써 인천공항 식음 서비스의 전반적인 품질향상이 가능해질 것으로 기대하고 있다.

‘2025 인천공항 맛있는 메뉴’

이를 위해 공사는 ‘맛있는 메뉴’로 선정된 식음 사업자를 대상으로 소정의 포상을 진행했다. 공사의 공식 유튜브 채널을 통한 홍보도 진행할 계획이다.

이와 더불어 공사는 연내 여객터미널 내 식음매장 전면 리뉴얼(제1여객터미널 3,4층 등)을 완료해 더욱 다양한 식음 서비스를 제공하는 한편 합리적인 가격 유지 및 위생관리 강화 등 인천공항 식음 서비스의 품질향상 및 여객 만족도 제고에도 만전을 기할 계획이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “앞으로 전 세계 다양한 여객들이 만족할 수 있는 맞춤형 식음 서비스를 확대하고 인천공항 특화메뉴, 소규모 맛집, 랜드마크 식음매장도 확충해 나갈 계획이다”며 “이를 통해 여행객뿐만 아니라 일반 국민들도 일부러 찾아오고 싶은 ‘맛있는 인천공항’으로 발돋움해 나가겠다”고 말했다.

박연직 선임기자 repo21@segye.com

