조국 ‘된장찌개’ 논란…김선민 “된장찌개만 먹었다고 안 그랬다”

이재명 정부의 특별사면에 따른 출소 당일인 지난 15일, 조국혁신당 조국 전 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘가족 식사’라는 글과 함께 된장찌개 영상 하나를 올렸다. 7초 분량 영상은 오직 끓는 된장찌개만을 담았다. 조국 전 대표 페이스북 계정 캡처

조국혁신당 조국 전 대표의 ‘된장찌개’ 식사 영상 논란에 18일 같은 당 김선민 당 대표 권한대행이 “가족 식사한다고 했지 된장찌개만 먹었다고 안 그랬지 않나”라고 편을 들었다.

김 권한대행은 이날 cpbc 라디오 ‘김준일의 뉴스공감’에 나와 ‘조 전 대표가 가족 식사한 곳이 굉장히 비싼 한우집이라는 주장이 있고, 고기 먹고 왜 된장찌개만 올리냐며 위선이라는 주장이 있다’는 진행자 말에 이처럼 답했다. 이어 “조국 대표님이 워낙 고기를 좋아한다”며 “첫 식사로 가족들과 함께 고깃집에 갔다고 나중에 들었다”고 덧붙였다.

앞서 이재명 정부의 특별사면에 따른 출소 당일인 지난 15일, 조 전 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘가족 식사’라는 글과 함께 된장찌개 영상 하나를 올렸다. 7초 분량 영상은 오직 끓는 된장찌개만을 담았다.

이 글에는 ‘가족 식사의 꿈이 이뤄졌다’, ‘모든 사람이 이런 일상을 지내는 정치를 해 달라’, ‘된장찌개가 제일 드시고 싶으셨나 보다’ 등 조 전 대표와 혁신당을 지지하는 것으로 보이는 누리꾼들의 댓글이 이어졌다. 이후 해당 음식이 고급 한우집에서 촬영된 것 아니냐는 주장이 제기됐고, 각종 SNS에서는 조 전 대표가 가식적인 모습을 보인다는 비판이 나왔다.

한 누리꾼은 “조국씨가 가족과 저녁 먹은 것으로 뭐라 하는 게 아니다”라며 “저녁식사 사진으로 된장찌개를 올리면 사람들은 조국씨가 서민적인 된장찌개를 먹었다고 생각하게 된다”고 지적했다. 이어 “조국씨는 메인으로 한우를 먹었으니 그의 저녁식사는 된장말이죽이 아닌 한우”라며 “더 큰 정치인이 되고 싶다면 가식과 위선을 떨쳐버리고 매사에 솔직한 태도를 보일 필요가 있다”고 비판했다.

국민의힘 박정훈 의원도 SNS에서 “조 전 대표가 된장찌개 사진을 페이스북에 올렸다가 비싼 고깃집에서 찍은 것으로 밝혀져 논란이다”라며 “문제는 왜 비싼 소고기를 먹고 된장찌개 사진을 올렸냐는 것”이라는 글을 올렸다. 그는 “검소하게 된장찌개 먹는 사람 코스프레하는 것으로 포장하면 정치적으로 이득이 된다고 판단한 것인가”라며 “감옥을 다녀와도 전혀 교화가 안 되는 모양”이라고 비난했다.

개혁신당 주이삭 최고위원도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “숯불 한우 다 먹고 후식 된장말이밥을 SNS에 올리기 위해 가족을 조용히 시키고 된장찌개를 촬영해 올린 이가 그 유명한 ‘조국의 적은 조국’의 주인공”이라고 비꼬았다.

조 전 대표는 18일 오전 김어준씨가 진행하는 유튜브 방송에 나와 “고기를 좀 먹고 싶었는데 그 안(교도소)에서 먹기 쉽지 않다. 나오는 첫날에 사위가 고깃집을 예약해 많이 사주더라”며 “사위 돈으로 고기 많이 먹었다. 고기 먹고 된장찌개 먹고 그랬다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]