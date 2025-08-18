채해병 수사외압 유재은 소환… ‘격노 인지’ 김용현 방문 조사도 [3대 특검]

채해병 특별검사팀(특검 이명현)이 해병대 채모 상병 순직사건 수사외압·은폐 의혹의 핵심 인물로 지목된 유재은(사진) 전 국방부 법무관리관을 18일 소환하며 ‘VIP 격노’ 의혹에서 수사 강압의 실체를 밝히는 단계로 수사를 확대하고 있다. 오후에는 이른바 격노 회의에 참석한 김용현 전 국방부 장관(당시 대통령실 경호처장)을 찾아가 조사했다.



채해병 특검팀은 이날 유 전 관리관을 상대로 이종섭 전 국방부 장관의 이첩 보류 지시부터 국방부검찰단의 박정훈 전 해병대 수사단장(대령) 수사 및 기소 과정 등을 캐물었다. 유 전 관리관은 직권남용 권리행사 방해 혐의로 고발된 피의자 신분으로 소환됐다.



유 전 관리관은 대통령실, 국방부 등이 해병대 수사단의 초동 조사결과에 개입했다는 의혹의 주요 국면마다 개입한 ‘키맨’으로 꼽힌다. 개입의 시작으로 꼽히는 이종섭 전 국방부 장관의 이첩 보류 지시부터 영향을 미쳤다. ‘이 전 장관에게 이첩 보류를 지시할 권한이 있다’는 의견을 냄으로써 해병대 수사단의 조사가 경찰청으로 넘어가지 못하는 시발점이 된 것이다.



고위공직자범죄수사처(공수처)는 지난해 4월 수사를 시작해 수사기록을 회수한 당일 유 전 관리관이 김계환 전 해병대사령관, 이시원 전 대통령실 공직기강비서관, 임기훈 전 국가안보실 국방비서관 등 대통령실·국방부 관계자들과 연락을 주고받은 내역을 확보했다.



특검팀은 윤 전 대통령이 ‘격노’한 수석비서관회의에서 이뤄진 구체적인 지시도 조사했다. 이날 김 전 장관이 수감된 서울 송파구 동부구치소를 찾아 오후 2시부터 조사를 진행했으나, 김 전 장관은 모든 질문에 진술거부권을 행사했다고 한다.



한편 채해병 순직 사건의 원인을 다루는 업무상 과실치사상 혐의도 수사한다. 박상현 전 해병대 1사단 7여단장(대령)은 이날 순직사건 관련 피의자 신분으로 소환됐다. 특검팀은 순직사건 당시 지휘관으로서 포병대대장들에게 현장 상황을 보고받고 지시한 그를 상대로 사고 당시 상황과 수중수색 경위를 조사했다. 20일에는 순직사건 당시 해병대 포병여단 예하 제11포병대대를 이끈 최진규 전 포11대대장(중령)을 업무상 과실치사상 혐의 피의자 신분으로 소환한다.

