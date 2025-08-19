이재명 대통령 “韓·美, 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시켜야”

이재명 대통령은 18일 한국을 방문한 태미 덕워스, 앤디 김 미국 민주당 상원의원을 접견하고, 한·미 동맹 강화, 한·미 경제협력 증진, 지역 및 국제 정세 등에 대해 의견을 교환했다.



이 대통령은 “한·미 동맹은 혈맹으로서 앞으로도 안보뿐만 아니라, 경제·첨단 과학기술을 포함한 제반 분야에서 ‘미래형 포괄적 전략동맹’으로 발전시켜 나가고자 한다”면서 “이를 추진해 나가는 과정에서 미 의회가 핵심적인 역할을 해 줄 것을 당부했다”고 강유정 대통령실 대변인은 전했다.

이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 태미 덕워스, 앤디 김 미국 상원의원을 접견하고 기념촬영을 하고 있다. 대통령실 제공

방한 의원단은 “철통 같은 한·미 동맹에 대한 미 의회의 지지는 초당적이라는 점을 재확인하고, 급변하는 국제정세에 대응하기 위해 인도태평양 지역 내 핵심 동맹국인 한국과의 협력을 더욱 강화하길 희망한다”고 밝혔다고 대통령실은 전했다.



이 대통령이 미국을 방문하기에 앞서 일본을 먼저 방문하기로 한 것과 관련해 미 의원단은 “한·일 관계와 한·미·일 협력을 더욱 강화시켜 나가겠다는 강력한 의지를 보여주며, 국제무대에서 한국의 높은 위상과 역할을 더욱 강화시킬 것으로 본다”고 밝혔다고 대통령실은 전했다.



김 의원은 한국계 미국인으로서는 최초의 상원의원이다. 이 대통령은 이날 김 의원과의 면담에서 향후 있을 한·미 정상회담과 관련해서도 의견을 나눈 것으로 알려졌다. 이 대통령은 한·미 정상회담을 위한 방미와 도널드 트럼프 미국 대통령과의 면담에 대해 기대감을 표하고, 조선 협력을 포함한 다양한 분야에서 실질 성과를 거두는 계기가 되기를 희망한다고 밝혔다고 강 대변인은 전했다.

