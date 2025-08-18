2025 KOVO컵 타이틀 스폰서는 농협… KOVO, 농협과 ‘쌀 소비 촉진 위한 아침밥 먹기’ MOU 체결

다음달 전남 여수에서 열리는 2025 KOVO컵의 타이틀 스폰서가 공개됐다. 2007∼2008시즌부터 2016∼2017시즌까지 V리그 타이틀 스폰서를 맡았던 NH농협이다. 한국배구연맹(KOVO)는 18일 한국배구연맹 대회의실에서 농협과 ‘쌀 소비 촉진을 위한 아침밥 먹기’ 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식에는 조원태 한국배구연맹 총재, 강호동 농협중앙회 회장, 박서홍 농협경제지주 대표이사, 대한항공 정지석과 현대건설 양효진 선수 비롯해 여러 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

이번 협약은 지속적인 쌀 소비 감소 추세를 완화하기 위해 농협이 추진하고 있는 범국민 쌀 소비촉진 운동의 일환이다. 양 기관은 ▲아침밥 먹기 운동 ▲농협 쌀 소비를 위한 지원 ▲배구인들의 건강한 식습관 형성을 위한 아침밥 먹기 운동 등 쌀 소비 촉진에 다방면으로 협력하기로 하였다.

농협은 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 타이틀스폰서로서 한국배구연맹과 2년간 동반자로 함께할 예정이다. 강호동 회장은 “쌀은 국민의 주식이자, 선수들의 체력과 집중력을 높여주는 든든한 에너지원이다. 이번 협약으로 체육인들의 건강한 식습관 형성과 경기력 향상에 실질적 도움이 되도록 농협이 앞장서겠다"면서 "2025 여수·NH농협컵 프로배구대회도 성공적으로 개최되길 바란다”고 했다.

조원태 총재는 “농협과 함께 뜻깊은 업무협약을 체결하게 되어 뜻깊은 마음이다. 건강한 식습관과 균형 잡힌 식단은 경기력 향상의 기본이다. 선수뿐 아니라 국민의 건강한 식문화가 자리 잡을 수 있도록 함께 노력하겠다. 또 농협과 컵대회로 다시 만나게 되어 기쁘다. 성공적인 대회 개최를 위해 최선을 다하겠다”라고 화답했다.

한편, 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회는 남자부 9월 13일부터 20일까지, 여자부 21일부터 28일까지 여수 진남체육관에서 펼쳐질 예정이다.

