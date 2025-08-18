'애마' 이하늬 "여성, 성적으로 소비하는 영화 산업 안타까웠다"

배우 이하늬가 18일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '애마'의 제작발표회에 참석하고 있다. 한윤종 기자

배우 이하늬가 과거 영화 산업 속 여성들의 지위와 입장에 대한 의견을 밝혔다.

18일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서는 넷플릭스 시리즈 '애마'의 제작 발표회가 열렸다.

이날 발표회에는 배우 이하늬, 진선규, 방효린, 조현철, 이해영 감독이 참석해 작품과 관련한 대화를 나눴다.

'애마'는 1980년대를 강타한 대표 에로영화 '애마부인'의 제작 과정을 배경으로 한 넷플릭스 오리지널 시리즈로, 여성 캐릭터를 성적으로 소비하고 노출을 강요하던 충무로 영화판의 어두운 현실과 각자 방식으로 이에 맞서는 두 여배우의 이야기를 그렸다.

이하늬는 '애마부인' 주연을 거절하는 용감하고 당당한 성격의 당대 톱스타 '정희란' 역을 맡았고, 방효진은 신인 배우 '신주애' 역을 맡았다.

진선규는 상업적 성공을 위해 수단을 가리지 않는 영화 제작사 대표 '구중호' 역을, 조현철은 연출 데뷔작을 지키기 위해 고군분투하는 신인 감독 '곽인우' 역을 연기했다.

배우 이하늬가 18일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '애마'의 제작발표회에 참석하고 있다. 한윤종 기자

이하늬는 "예전에는 그런 일을(촬영 중에 불합리한 일) 당해도 뭔가 얘기 하기에 내가 너무 신인이었다. 그때 아직 상처로 남아있는 부분도 있다"며 "여러 경험을 통해 스스로 단단해진 부분도 있고, 또 이런 일을 겪는다면 다시는 그렇게 당하고만 있지 않으리라 생각하며 단호해지기도 했다"고 말했다.

그녀는 "이제는 새로운 시각으로 1980년대를 바라볼 수 있는 시대가 도래했다는 생각에 이번 영화가 굉장히 반가웠다"면서 "달라진 시각으로 '놀아보자'는 판이 깔리니, 더 과감하고 적극적으로 마음 편하게 당시를 구현할 수 있었다"고 밝혔다.

이하늬는 이번 작품 '애마'를 선택한 이유에 대해 "나도 옛날 (영화계) 시스템의 끝물을 얼핏 본 세대였다. 실제로 여성이 성적으로 소비되는 부분에 있어서 이 산업이 안타깝다고 생각한 적도 있었는데 '애마'를 만나 너무 반가웠다"고 고백했다.

이어 이해영 감독은 '애마'에 대해 "'애마부인' 주인공이란 개념에 한정 짓지 않고, 수많은 오해와 편견을 견디며 살아낸 여성들의 상징으로 넓게 해석하고자 했다"고 설명했다.

한편, 임신중인 이하늬는 앞서 제작 발표회에 비대면 참석 의사를 밝혔으나, 만삭의 몸으로 모습을 드러냈다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 '애마'는 총 6부작으로 오는 22일 공개 예정이다.

박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]