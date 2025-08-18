함평군, 빛그린 산단에 청년문화센터 건립한다

전남 함평군이 빛그린 국가산업단지 내 청년문화센터 건립을 위해 한국산업단지공단과 상호 협력에 나섰다.

함평군은 산업통상자원부 주관 2025년 산단환경조성사업 공모에 최종 선정돼 국비 60억원(총사업비 114억원)을 확보했다고 18일 밝혔다.

군은 2028년까지 빛그린 산업단지 내에 지역주민과 청년 근로자의 복지환경 개선을 위한 청년문화센터를 건립한다.

군은 청년문화센터를 건립하기 위해 14일 한국산업단지공단 광주지역본부에서 한국산업단지공단과 협약을 체결했다.

협약에 따라 함평군은 청년문화센터 조성에 필요한 지원과 행정절차를 신속히 추진하고, 한국산업단지공단은 사업을 관리하며 군이 원활히 사업을 추진할 수 있도록 협력과 지원에 나선다.

청년문화센터가 완공되면 지역 청년의 문화·소통·편의 공간이 마련돼 청년 유입을 촉진하고, 산업단지 내 청년을 비롯한 주민에게 지속 가능한 정주 여건을 제공할 것으로 기대된다.

이상익 함평군수는 “빛그린산단 청년문화센터는 단순한 건물이 아닌 청년들의 삶의 질을 향상시키고, 지역과 산업단지를 연결하는 소통의 거점이 될 것”이라며 “청년이 돌아오고 머무는 함평을 만들기 위한 중요한 첫걸음”이라고 강조했다.

함평=한현묵 기자 hanshim@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]