복지부, 지역의사제 도입·공공의료사관학교 설립 계획 공식화

보건복지부가 18일 국회 보건복지위원회 업무 보고에서 지역·필수·공공의료 인력 양성을 위한 지역의사제 도입과 공공의료사관학교(공공의대) 설립 계획을 공식화했다.

정은경 보건복지부 장관은 이날 복지부 주요 업무 추진 현황을 국회 보건복지위원회에 보고하면서 “지역·필수·공공의료인력 양성을 위해 충분한 투자와 보상을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

정은경 보건복지부 장관이 18일 서울 여의도 국회에서 열린 제428회 국회(임시회) 보건복지위원회 제1차 전체회의에 출석해 업무보고를 있다. 뉴스1

김혜진 복지부 기획조정실장은 지역·필수·공공의료강화와 관련해 “지역의사제를 도입하고 공공의료사관학교를 설립해 안정적인 공공의료 인력 양성 기반을 마련하겠다”고 밝혔다. 지역의사제 도입과 공공의료사관학교 설립은 이재명 대통령의 주요 대선 공약이기도 하다.

복지부는 이르면 2028년도 신입생부터 의대 신입생 일정 비율을 지역의사 전형으로 선발해 지원하고 졸업 후 특정 지역에서 의무 복무하게 하는 방식을 구상 중인 것으로 전해졌다.

정 장관은 “국민과 의료계가 공감할 수 있는 국민 중심 의료개혁을 추진해 지속가능한 보건의료체계를 만들어나가겠다. 국립대병원을 지역 거점 병원으로 육성할 것”이라고 설명했다. 또 “요양병원 간병비에 건강보험을 단계적으로 적용해 국민 부담을 완화해 나가겠다”며 “기초생활보장제도 강화와 상병수당 확대도 추진할 것”이라고 덧붙였다.

복지부는 이날 △인공지능(AI) 기술을 활용한 보건복지 사각지대 해소 △국민연금 보험료 지원·크레디트 확대 △의료·요양·돌봄 통합지원서비스 전국 확대 시행 △아동수당 지급 연령 점진적 상향 △노인일자리 지속 확대 △바이오헬스에 대한 과감한 투자 등도 주요 업무계획으로 발표했다.

