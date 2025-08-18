“SNS하는 여자는 거른다?”…SNS 속 프러포즈, ‘명품 예물 진열하는 행위로 변질’

게티이미지뱅크

소셜미디어(SNS)에 호화로운 호텔과 각종 명품이 등장하는 프러포즈가 마치 유행인 것처럼 확산해 상대적 박탈감을 더 가중할 수 있다는 우려가 나온다.

전문가는 “과시적 소비를 미화하는 콘텐츠에 대해 비판적 수용 능력을 기르는 문해 교육이 필요하다”고 지적한다.

일각에서는 “SNS에 빠져 사는 여성은 이런 미화된 콘텐츠를 동경하는 경향이 높다”고 주장하며 “결혼상대로는 부적적하다”는 주장도 펼친다.

앞선 17일 성신여대 양수진 소비자산업학과 부교수 연구팀은 ‘소비자정책교육연구’ 최신호에 게재한 ‘밀레니얼 청년들의 프러포즈 문화 속 명품의 의미에 대한 연구’라는 논문에서 젊은 세대의 프러포즈 문화에 5성급 호텔과 명품 가방이 주류로 자리 잡았다고 진단했다.

연구팀은 작년 9월 1일부터 15일까지 ‘프러포즈’ 태그가 달린 인스타그램 게시글 128개를 분석한 결과, 젊은 세대가 프러포즈 공간으로 가장 선호하는 장소는 호텔이 55건(42%)으로 가장 많았다.

38개 게시글은 호텔 정보를 명시하기도 했는데, 조사된 브랜드 19개 중 17개는 5성급 호텔에 해당했다.

특히 잠실 시그니엘 호텔을 이용한 경우 ‘99층’, ‘93층’ 등 과시하듯 적어 놓기도 했다.

이를 두고 연구팀은 “그 속에서도 등급을 나누기 위해 층수까지 게시하는 형태”라고 지적했다.

자동차를 활용한 프러포즈는 BMW 등 외제 차량인 경우에만 브랜드를 드러냈다.

예물 역시 고가의 명품이 주를 이뤘다. 총 38개의 가방 관련 게시글에서 ‘샤넬’이 19건으로 가장 비중이 높았고, 다른 예물 중에서는 ‘반클리프 아펠’ 목걸이가 13건으로 가장 많았다.

문제는 이 같은 프러포즈가 결혼 전 통과 의례로 자리 잡고 있다는 점이다.

한국리서치의 ‘2025년 결혼 인식 조사’에 따르면 응답자 1000명 중 45%가 ‘프러포즈 이벤트’가 필요하다고 답했다.

이런 응답은 다수가 미혼인 18∼29세에서는 55%로 30대(47%), 40대(39%) 등 타 연령대보다 높았다. 젊은 세대일수록 프러포즈를 중요한 과정으로 인식하는 것으로, 이들 세대는 다른 세대보다 SNS이용에 적극적인 특징도 보인다.

전문가들은 이런 프러포즈 행태가 SNS를 통한 청년층의 과시 욕구와 사회적 체면과 연결되는 결혼 관습이 결합하며 생긴 현상이라고 본다. 남성이 여성에게 청혼하는 전통적 의미를 넘어 명품 예물을 진열하는 행위로 변질됐다는 것이다.

다만 소비는 개인 만족의 측면이 있는 만큼, 경제력이 뒷받침될 경우 나쁘게만 볼 일이 아니라는 반론도 나온다.

연구팀은 과시적 소비를 미화하는 콘텐츠에 대해 비판적 수용 능력을 기르는 ‘SNS 리터러시(문해) 교육’이 필요하다고 제안했다. 이와 함께 사회 초년생과 예비 신혼부부가 건강한 결혼 관습과 재무적 안정성을 확보하도록 돕는 ‘공공 결혼 준비 교육’ 정책을 도입해야 한다고 주장했다.

한편 이런 프러포즈 고급화는 전체 결혼 비용 상승과 관련 있다. 5성급 호텔들은 100만원이 훌쩍 넘는 프러포즈 객실 패키지를 제공하며, 객실을 꽃장식과 풍선으로 꾸며주는 수십만원대 이벤트 상품을 판매하는 업체도 있다. 여기에 가방과 장신구 등 명품 선물을 더하면 비용은 천정부지로 치솟는다.

실제 하나금융연구소의 ‘대한민국 금융소비자 보고서 2025’에 따르면 최근 3년 내 결혼한 신혼부부의 평균 결혼 비용은 약 2억원에 이르며, 결혼 예정자는 2억3000만원가량을 예상해 매해 약 1000만원씩 증가하는 추세다.

결혼식에 들어가는 1인당 식대 가격도 상승을 거듭하고 있다.

1인당 식대의 중간가격은 5만8000원에 이르는데, 과거 축의금으로 5만원을 내는 게 보통이었다면 지금은 민폐 하객이 되는 셈이다.

결혼식 평균 비용이 2000만원을 넘어선 만큼 축의금에도 인상이 필요하다는 의견이 많다.

한국소비자원은 전국 14개 지역 결혼서비스 업체 515개사를 대상으로 지난달 16∼30일 결혼식장과 ‘스드메’(스튜디오·드레스·메이크업) 패키지 비용을 조사한 결과, 결혼 서비스 평균 비용이 지난 달 2074만원으로 두 달 전보다 1.3% 줄었다.

지역별로 보면 서울 강남이 3336만원으로 경상도(1153만원)의 세 배에 육박했다.

대관료·식대·기본 장식비를 포함한 결혼식장 중간가격은 1560만원이었다. 지역별로는 서울 강남이 2890만원으로 가장 비싸고 부산이 775만원으로 가장 저렴했다.

결혼식장의 1인당 식대 중간가격은 서울 강남 8만3000원, 강남 외 서울 7만2000원, 경기도 6만2000원 순으로 나타났다.

즉 축의금으로 5만원을 내고 참석하면 민폐인 것이다.

카카오페이 데이터(2024년 9월 기준)에 따르면 평균 축의금은 9만원이다. 2021년 7만 3000원, 2022년 8만원, 2023년 8만 3000원에서 꾸준히 증가하는 추세다.

다만 사회 초년생인 20대는 상대적으로 적게 내고, 사회생활을 할수록 금액이 커지는 경향을 보이는데, 20대의 경우 약 6만원을 축의금으로 내는 것으로 조사됐다. 이어 30~40대 10만원, 50~60대 12만원 정도다.

이때 친밀도에 따라 금액이 상이했는데, 일반적인 지인은 5만원 또는 10만원. 친한 친구/친척/가까운 직장 동료는 10만원 이상, 절친한 친구는 20만원 이상 또는 공동으로 더 큰 선물을 하는 것으로 나타났다.

이동준 기자 blondie@segye.com

