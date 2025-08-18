포항시, 비상대비태세 강화 중점 18일부터 4일간 을지연습 본격 돌입

경북 포항시는 18일 새벽 전 직원 비상소집 훈련 및 장상길 부시장 주재 최초 상황 보고회를 시작으로 '2025 을지연습'에 본격 돌입했다고 밝혔다.

포항시는 18일 새벽 전 직원 비상소집 훈련을 실시하고 있다. 포항시 제공

18~21일까지 4일간 실시되는 을지연습은 국가비상사태에 대응하기 위해 정부 차원에서 수행하는 훈련으로 국가위기관리와 대응 역량을 종합 점검하는 데 목적을 두고 전국적으로 동시에 진행된다.

올해 을지연습은 실제 전쟁 상황을 가정해 전시 직제 편성, 행정기관 소산·이동 훈련, 전시 현안 대응 토의 등으로 구성됐다.

특히 19일에는 ‘여객기 드론 피폭에 따른 불시착 상황’을 가정한 대응 및 수습 모의 토의가 진행되며 20일 오후 2시에는 공습 대비 전 국민 민방위 훈련이 실시된다.

포항시는 18일 시청 종합상황실에서 '2025년 을지연습 최초상황보고회'를 개최한 가운데 장상길 부시장이 회의를 주재하고 있다.

민방위 훈련에서는 주민대피 훈련과 함께 긴급차량 길 터주기, 북포항 CGV에서 다중이용시설 대피 훈련 등 시민 참여형 훈련이 본격적으로 이뤄질 예정이다.

장상길 포항시 부시장은 “변화된 안보 환경 속에서 각자의 임무를 숙지하고 실전처럼 임하는 내실 있는 훈련을 추진하겠다”며 “을지연습으로 축적된 훈련 경험을 바탕으로 민·관·군 공조 체계를 강화하고 기관별·부서별 문제점을 면밀히 점검하고 개선해 실질적인 대응 역량을 강화함으로써 시민의 안전을 지키는 실질적 대비가 될 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]