[포토] 방효린 '깜찍한 꽃받침'

배우 방효린이 18일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '애마'의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

’애마’는 1980년대 한국을 강타한 에로영화의 탄생 과정 속, 화려한 스포트라이트에 가려진 어두운 현실에 용감하게 맞짱 뜨는 톱스타 희란과 신인 배우 주애의 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]