윤민수 "이혼 후 전처와 동거중" 왜?

SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼' 화면 캡처

가수 윤민수가 이혼 후 근황을 전했다.

지난 17일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 다음주 예고편에는 가수 윤민수의 이혼 이야기가 담겼다.

윤민수가 이혼 후 방송을 통해 일상을 공개하는 건 이번이 처음이다. 이날 윤민수는 '미우새' 제작진과 인터뷰에서 "이혼 기사는 이미 작년에 나왔지만, 정확히 서류 정리를 한 건 두 달 전"이라고 전했다.

스물 다섯 살에 결혼한 윤민수는 "우리는 너무 일찍 결혼했다"고 덤덤하게 말했다.

그러면서 "연락도 하고 아직도 같이 지낸다"고 부연했다.

실제로 윤민수는 집 전등이 번쩍이자 "전구 남은 거 있냐"며 소리쳤고, 다른 방문이 열리는 장면으로 시청자의 궁금증을 자극했다.

이후 '후 엄마 방'이라는 자막이 뜨며, 두 사람이 이혼했음에도 여전히 함께 지내는 중임을 추정하게 만들었다.

윤민수는 2006년 김민지 씨와 결혼했다. 두 사람은 같은 해 11월 아들 윤후를 낳았다. 윤민수는 아들과 함께 MBC TV 예능프로그램 '아빠! 어디가?'에 출연해 주목 받았다. 두 부부는 결혼 18년 만인 작년 이혼 사실을 알렸다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

