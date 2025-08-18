"지금 당신이 보고 있는 세계지도는 틀렸습니다" [수민이가 궁금해요]

아프리카 국가들이 아프리카의 실제 크기를 반영한 지도 채택을 국제사회에 요구하고 있다고 영국 일간 더타임스가 15일(현지시간) 보도했다. ‘지도를 수정하라’ 캠페인은 아프리카 노 필터(Africa No Filter)와 스피크 업 아프리카(Speak Up Africa)가 주도하고 있다. 이들은 유엔과 세계은행을 비롯한 국제기구들에 현재의 메르카토르 도법으로 제작된 지도 대신 2018년 개발된 ‘이퀄 어스’(Equal Earth) 지도를 채택해야 한다고 주장한다. 이퀄 어스 지도는 국가와 대륙의 실제 면적을 가장 정확하게 보여주는 지도로 평가받는다.

이퀄 어스 지도. 이퀄 어스 홈페이지

현재 전 세계 학교 교실이나 지도책, 그리고 디지털 지도 서비스에 쓰이는 평면 세계지도는 메르카토르 도법에 의한 것이다. 1569년 네덜란드 지리학자 헤르하르뒤스 메르카토르가 제작했다.

지구를 큰 원통에 넣고 지구 중심에서 빛을 쏘아 원통에 비친 상을 지도로 그린 방법이다. 광점과의 거리 때문에 북반구는 크고 남반구는 조그맣게 그려진다. 북극에 가까운 그린란드의 크기가 적도에 걸쳐 있는 아프리카의 면적과 거의 비슷하거나 커 보이는 것도 이 때문이다. 실제로 그린란드의 면적은 아프리카의 14분의 1 수준에 불과하다.

세계지도. 온라인캡쳐

아프리카 면적(3037만㎢)은 그린란드의 14배에 달한다. 세계에서 가장 넓은 나라인 러시아의 1.8배이고, 미국·중국·인도·유럽(러시아 제외)을 다 합친 것보다도 크다.

AU 집행위원 셀마 하다디는 이러한 왜곡이 단순한 지리적 문제에 그치지 않는다고 지적했다. 그는 왜곡된 크기가 아프리카가 세계에서 차지하는 비중을 축소하고 편견과 고정관념을 강화하는 결과를 낳는다고 주장했다.

모키 마쿠라 아프리카 노 필터 사무총장은 “현재 사용되는 세계지도는 아프리카의 크기를 잘못 전하고 있다”며 “이는 세계에서 가장 오래된 허위 정보 캠페인이며, 반드시 중단돼야 한다”고 강조했다.

김기환 기자 kkh@segye.com

