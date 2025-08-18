박승원 광명시장 “안전사고 막기 위해 지자체 감독 권한 확대를”

“지역 실정을 가장 잘 아는 지방정부가 현장을 관리·감독해야 합니다.”



박승원 경기 광명시장은 대형 공사 현장의 인명사고 재발을 막기 위해선 지방자치단체의 재난·안전관리 권한 확대가 정답이라고 강조했다. 박 시장은 “현재 광명시에선 광명시흥 3기 신도시, 재개발·재건축 등 대규모 개발사업이 동시에 추진돼 안전관리가 어느 때보다 중요한 시점”이라며 이같이 말했다.

박승원 경기 광명시장이 세계일보 인터뷰에서 시의 안전관리 대책과 ‘사람 중심’ 정책에 관해 설명하고 있다. 광명시 제공

앞서 광명시에선 신안산선 공사 현장 붕괴와 광명∼서울고속도로 감전사고가 잇따라 일어나며 안전 문제가 도마 위에 올랐다. 하지만 현행법은 지자체가 발주하거나 허가한 공사가 아니면 점검 권한을 갖거나 구체적 조사결과를 받아보지 못하게 했다. 사고조사위에도 지자체 전문위원은 포함되지 않는다.



박 시장은 17일 “중앙정부와 국회를 상대로 법령 개정을 건의하고 시민사회와 공론화 토론회, 정책 간담회 등을 열어 공감대를 넓히고 있다”며 “우리나라는 안전관리 법령이 완전하지 않아 시민 의견에 귀 기울여 대책을 세우는 게 맞다. 안전도시 지방정부협의회도 구성하려 한다”고 말했다.



이처럼 박 시장이 안전관리에 접목한 ‘시민참여’와 ‘지방분권’은 시정을 책임진 2018년 7월 이후 시의 모든 정책에 핵심 가치로 반영돼 왔다. ‘지속 가능한 선순환 도시’가 목표다. 최근 소하동 아파트 화재 당시 꾸려진 시민대책위 역시 자원봉사, 성금 모금, 정책 제안 등의 역할을 맡으며 ‘시민이 시민을 돕는 재난대응협치모델’을 확립하는 계기가 됐다.



박 시장은 “모든 정책을 시행할 때 가장 중요하게 생각하는 게 지속 가능성”이라며 “시민사회와 민간단체, 행정 등이 유기적으로 연대해 공동체 회복을 실현할 수 있도록 기반을 만들고 있다”고 설명했다. 이는 기후예산제 도입과 기후에너지센터 설립, 협동조합 중심의 14개 신재생에너지 발전소 등 탄소중립 정책과 도시 구조를 바꾸는 도시재생, 청년과 미래세대를 위한 맞춤형 정책 등에 그대로 투영됐다. 자치분권, 평생학습, 사회적경제, 정원도시 구축도 ‘사람 중심’ 기반 위에 마련된 것들이다.



이재명 대통령이 성남시장 시절 꾸린 전국자치분권민주지도자회의(KDLC)의 상임대표로 일하는 박 시장은 지난 14일 더불어민주당 ‘참좋은지방정부위원회’ 위원장에 선임됐다. 새 정부에서 시·군 단체장 가운데 처음으로 여당 위원장에 이름을 올린 것이다. 그는 최근 이재명정부와 동행을 위한 ‘국정과제 실무추진단’도 가동했다. 이 대통령의 123개 국정과제에 선제 대응하기 위해 민생경제·시민안전·탄소중립·기본사회 등 기존 8개 분과에 미래산업 유치와 K콘텐츠·아레나 유치의 2개 분과를 신설했다. 판교 테크노밸리를 벤치마킹해 2조3000억원대 생산유발 효과를 노리는 광명시흥테크노밸리와 제2의 예술의 전당을 꿈꾸는 K팝 아레나 유치는 시의 발전 동력으로 담겼다.



박 시장은 “시민의 힘으로 정책이 만들어지고 시민의 지혜로 도시의 방향이 결정되는 광명시의 변화를 앞으로도 시민들과 이어가겠다”고 다짐했다.

광명=오상도 기자 sdoh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]