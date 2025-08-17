울릉군, 광복 80주년 경축 태권도 퍼포먼스 성료

80주년 광복절을 기념하는 독도 태권도 퍼포먼스가 지난 14~15일 양일간 (사)한국마이스진흥재단이 주최·주관하고 울릉군, 경북도체육회의 후원으로 펼쳐졌다.

이번 행사는 대한민국 고유의 무예이자 국기인 태권도를 통해 독도가 우리나라 대한민국의 고유 영토임을 확고히 하고, 대한민국 국민의 굳건한 독도 영토 수호의지를 전 세계에 알리고자 열렸다.

80주년 광복절을 기념하는 독도 태권도 퍼포먼스가 지난 14~15일 양일간 (사)한국마이스진흥재단이 주최·주관하고 울릉군, 경북도체육회의 후원으로 열린 가운데 독도사랑스포츠공연단이 태권도 시범을 선보이고 있다. 울릉군 제공

14일 울릉도 도동항 해변공원에서 진행된 ‘제80주년 광복절 경축 독도 태권도 퍼포먼스 전야제’에서는 색소폰공연을 시작으로 독도사랑스포츠공연단의 태권도 시범 공연과 독도 플래시몹 등 다양한 볼거리와 퍼포먼스를 선보였다.

15일 독도 공연에는 독도사랑스포츠공연단이 독도평화호를 타고 입도해 우리 땅 독도 수호의지를 담은 태권도 퍼포먼스를 펼치며 독도 수호와 함께 80주년 광복절을 경축했다.

한편 독도사랑스포츠공연단은 경북도를 대표하는 태권도시범공연단으로, 경북도로부터 운영비를 지원받아 다양한 행사에 참여하고 있다.

80주년 광복절을 기념하는 독도 태권도 퍼포먼스가 지난 14~15일 양일간 (사)한국마이스진흥재단이 주최·주관하고 울릉군, 경북도체육회의 후원으로 열린 가운데 독도사랑스포츠공연단이 태권도 시범을 선보인 뒤 기념촬영을 하고 있다.

특히 매년 광복절마다 울릉도와 독도를 찾아 태권무와 격파, 플래시몹 등으로 스포츠를 통한 독도사랑을 실천하며, 독도의 역사 및 지리적 가치를 국내외에 전하고 우리 영토 수호의 중요성을 알리는 뜻깊은 활동을 이어오고 있다.

남한권 군수는 “앞으로도 울릉군민들은 우리 영토 독도를 수호하는데 최선을 다할 것”이라며“국민들께서도 울릉도·독도를 많이 찾아 주시는 것이 독도 수호에 큰 도움이 될 것”이라며 지속적인 관심을 가져 줄 것을 당부했다.

울릉=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]