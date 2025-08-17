보건소 의사 10년 새 41% 감소…지역 의료 빨간 불

보건소∙지소에서 근무하는 의사 수가 10년 사이 41.3% 감소한 것으로 나타났다.

17일 보건복지부 ‘보건소 및 보건지소 운영현황’에 따르면 지난해 전국 보건소∙보건지소∙보건 진료소에서 근무한 의사(소장 포함, 한의사∙치과의사 제외)가 총 1400명으로 2014년 2386명보다 41.3%가 줄었다. 전년도인 2023년(1660명)과 비교해도 15.7% 감소한 수치다. 의사의 경우 2014년 962명에서 지난해 627명으로 34.8% 감소했다. 보건지소∙보건진료소에서 근무한 의사는 1424명에서 지난해 773명으로 절반 가깝게 감소했다.

읍∙면 단위에 설치된 보건지소에서 감소가 더 뚜렷했던 만큼 농어촌 지역 의료 접근성이 악화할 수 있다는 우려도 나온다. 보건소∙지소 의사 감소는 민간보다 연봉∙처우가 낮고 정주 여건이 열악해 의사들이 기피하는 현상이 이어졌다.

다른 요인도 보건소 근 의사 감소에 영향을 미친 것으로 보인다. 보건소에서 근무하는 공종보건의는 2014년 955명에서 지난해 677명으로 29.1% 감소했다. 특히 의사 공중보건의는 525명에서 239명으로 절반 이상(54.5%) 줄었다. 보건복지부는 의대 입학생 중 여학생 비율이 증가했고, 의대 재학생들이 복무 기간이 긴 공중보건의 대신 현역병을 지원하면서 숫자가 줄고 있다고 보고 있다. 이에 국방부∙병무처 등 관계부처와 공중보건의 복무기간 단축, 급여체계 개선 등을 협의 중인 것으로 알려졌다.

한편 의사와 달리 한의사나 치과의사 보건의는 10년 전보다 증가했다. 보건소∙보건지소∙보건진료소에서 근무하는 치과의사는 2014년 414명에서 지난해 545명으로 31.6%, 한의사는 917명에서 967명으로 5.5% 늘었다.

