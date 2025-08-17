18일부터 ‘을지연습’… 비상대비태세 확립

드론 등 새 안보위협 훈련 강화
국가 비상대비태세 확립을 위해 18일부터 21일까지 을지연습이 실시된다. 올해 을지연습은 드론·위치정보시스템(GPS) 및 사이버 공격, 첨단 과학기술을 활용한 신무기 등 새로운 안보 위협에 대비한 실전 훈련을 강화했다.
17일 행정안전부에 따르면 을지연습은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태가 발생할 때 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 정부 차원에서 연 1회 전국 단위로 실시하는 비상대비훈련이다. ‘을지 자유의 방패’(을지프리덤실드)라는 명칭으로 시행되는 올해 을지연습에는 읍·면·동 이상 행정기관과 공공기관·단체, 중점관리대상업체 등 약 4000개 기관, 58만명이 참여한다.
이번 을지연습은 정부의 비상대비태세 확립과 비상시 국민생활 안정 유지에 중점을 뒀다. 특히 드론·GPS 및 사이버 공격, 첨단 과학기술을 활용한 신무기 등장 등 새로운 안보 위협에 대비한 실전 훈련을 강화한다. 이와 연계해 중앙부처와 시·도 단위에서는 기관장 주재로 국가중요시설과 도로, 전력설비 등 핵심기반시설의 실제 피해 상황을 가정한 ‘1기관-1훈련’을 실시할 예정이다.
또 서해5도나 접적 지역 등 지역 특성을 고려한 주민 참여 훈련을 실시하고, 20일에는 소방차·구급차 길터주기 훈련 등 전 국민이 참여하는 민방위 훈련도 시행한다. 다만 산불 및 호우 피해로 특별재난지역으로 선포된 지역은 신속한 피해복구를 위해 을지연습에서 제외했다.
