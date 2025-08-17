영웅이 돌아온다… 방송가 러브콜 쇄도

많은 팬을 거느린 가수 임영웅이 29일 약 3년 만에 새 앨범(‘아임 히어로 2’)으로 돌아오는 가운데 방송가에서 앞다퉈 임영웅 잡기에 나섰다.



17일 방송계에 따르면 SBS는 26일 처음 방송하는 신규 여행 예능 ‘섬마을 총각’(사진)에 임영웅을 캐스팅했다. 임영웅 데뷔 후 첫 예능 고정 출연작이다. 총 4부로 구성된 방송은 임영웅과 과학 유튜버 궤도, ‘철가방 요리사’ 임태훈 셰프와 배우 이이경의 힐링 여행기를 다룬다.



KBS 2TV 음악 예능 ‘불후의 명곡’은 30일과 다음 달 6일 2주에 걸쳐 ‘임영웅과 친구들 특집’을 편성했다. 임영웅은 2020년 5월 ‘송해 가요제 특집’에 출연한 적은 있으나, 자기 이름을 내건 단독 특집은 이번이 처음이다. 임영웅 특집 1부에는 이적, 노브레인, 전종혁 등이, 2부에는 린, 로이킴, 최유리, 조째즈 등이 출연해 각자의 색깔로 임영웅 노래를 부른다.



임영웅은 지난 7일 JTBC 스포츠 예능 ‘뭉쳐야 찬다 4’ 출연을 확정하기도 했다.



실제 ‘KA리그’라는 아마추어 축구 리그에서 선수로 활약 중인 그는 지난해 ‘뭉찬 3’ 출연 당시 안정환 감독의 ‘어쩌다뉴벤저스’를 상대로 경기를 펼쳐 4:0으로 이긴 바 있다.



방송가의 임영웅에 대한 구애는 폭넓은 세대의 두꺼운 팬층을 보유한 그를 통해 시청률과 화제성을 견인하려는 포석으로 풀이된다. 실제 ‘불후의 명곡―임영웅과 친구들 특집’의 경우 ‘명곡판정단’ 신청에 1만명 가까운 시청자가 몰리며 임영웅 효과를 입증했다.

이복진 기자 bok@segye.com

