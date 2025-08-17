‘신지♥’ 문원, 코요태 팬 고소 의혹에 “억측 자제 부탁”…사실은?

가수 문원이 그룹 코요태 신지와의 결혼을 앞두고 자신을 둘러싼 루머와 허위사실에 대해 법적 대응을 예고한 가운데, 또 다른 오해가 불거지자 직접 해명에 나섰다.

가수 문원과 코요태 신지. 신지 인스타그램 캡처

문원은 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “많은 분들이 오해가 있으셔서 글을 남긴다. 코요태 선배님들과 신지 님을 생각해주시는 팬분들을 고소한 게 아니다”고 밝혔다.

이어 그는 “고소 내용에 적혀 있듯 악의적인 콘텐츠를 만든 사람들과 처음 허위 사실을 유포한 사람들, 개인 메시지로 인신공격적이거나 가족에 대해 입에 담기 힘든 말을 지속적으로 보낸 일부에 한해 고소했다”며 “지나친 억측은 자제해 주시길 부탁드린다”고 덧붙였다.

앞서 문원은 전날인 16일, 법률대리인인 법무법인 DLG의 공식 입장을 공개하며 일부 게시물 작성자들을 대상으로 형사 고소장을 접수했다고 밝혔다.

법률대리인은 “결혼 소식이 알려진 이후 온라인 커뮤니티, 사회관계망서비스(SNS), 유튜브 등을 중심으로 사실이 아닌 내용이 무분별하게 유포되고 있다”며 “근거 없는 추측과 자극적인 콘텐츠 역시 확산하고 있어 심각한 정신적 피해가 발생하고 있다”고 설명했다.

또한 “향후 허위 사실 유포 및 악의적 콘텐츠 제작·배포가 확인될 경우 단호히 대응할 것”이라고 강조했다.

이후 일각에서는 문원이 코요태와 신지 팬을 상대로 법적 대응을 하는 것이 아니냐는 지적이 나오며 논란이 커졌지만, 문원은 이번 조치가 특정 팬을 겨냥한 것이 아님을 분명히 했다.

지난달 신지의 유튜브 채널에 출연한 문원의 모습. 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 캡처

신지와 문원은 내년 상반기 결혼을 목표로 준비 중이다. 그러나 문원은 학창 시절과 군 복무 시절 괴롭힘, 전 부인 관련 의혹, 양다리 논란, 개명 전력, 부동산 관련 문제 등 다양한 루머에 휩싸이며 일부 팬 사이에서는 결혼 반대 여론도 형성됐다.

문원은 공인중개사 자격증 없이 영업했던 사실과 전 부인과 혼전 임신으로 결혼한 점은 인정했으나, 나머지 의혹에 대해서는 부인했다.

신지는 결혼이 아직 준비 단계임을 강조하며, 천천히 지켜봐 달라고 당부하고 문원에 대한 신뢰를 이어가는 모습이다.

김지수 온라인 뉴스 기자 jisu@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]