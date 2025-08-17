외환 수사 속도 내는 내란특검…‘무인기 의혹’ 김용대·이승오 동시 소환

내란 특별검사팀(특검 조은석)이 ‘평양 무인기 의혹’과 관련한 핵심 인물을 연달아 소환하며 외환 수사에 속도를 내고 있다.

17일 법조계에 따르면 내란특검은 이날 오전 김용대 드론작전사령관과 이승오 합동참모본부 작전본부장을 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다. 김 사령관은 14일 12시간 넘게 조사한 데 이어 사흘 만에 재차 소환한 거다.

김용대 드론작전사령관이 17일 내란특검 사무실이 마련된 서울 서초구 서울고검에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

이 작전본부장도 이날 처음으로 피의자 신분으로 소환됐다. 특검은 지난달 17일 이 작전본부장을 참고인 신분으로 조사했고, 이달 8일에는 이 작전본부장의 자택과 사무실 등을 압수수색했다.

특검은 윤석열 전 대통령이 비상계엄의 명분을 만들기 위해 지난해 10월 평양에 무인기를 보내는 등 무력 도발을 유도했다는 의혹을 수사 중이다. 김 사령관과 이 작전본부장은 평양 무인기 작전에 관여한 핵심 인물로 꼽힌다.

특검은 무인기 작전의 계획·준비 과정에서 정상적인 지휘 경로인 김명수 합참의장을 건너뛰는 ‘합참 패싱’이 있었는지 들여다보고 있다. 윤 전 대통령과 김용현 당시 경호처장(전 국방부 장관)이 작전의 목적을 숨기기 위해 의도적으로 합참을 배제했을 가능성이 있다고 보는 것이다.

특검은 김 사령관과 이 작전본부장의 진술을 비교해 구체적인 정황을 파악해 나갈 예정이다. 함께 소환된 만큼 대질조사가 이뤄질 가능성도 관측된다.

이날 특검은 구속 상태인 노상원 전 국군정보사령관도 참고인 신분으로 불러 조사했다. 노 전 사령관은 예비역 신분으로 비상계엄을 사전에 모의한 혐의를 받는데, 특히 북한의 공격을 유도한다는 내용이 담긴 ‘노상원 수첩’은 핵심 수사 대상으로 꼽힌다.

비상계엄 당시 행정안전부 경찰국장이었던 박현수 서울경찰청장 직무대리도 이날 오후 참고인 조사차 특검에 출석한다. 특검은 박 직무대리에게 계엄 당일 국회 경찰 투입과 언론사 단전·단수 의혹을 조사할 것으로 보인다.

변세현 기자 3hyun@segye.com

