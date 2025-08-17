강남구, 부동산 세금 부담 확 줄이는 ‘절세 특강’ 연다 [지금 우리 동네는]

강남구가 오는 9월11일 삼성로 구민회관 대강당에서 ‘부동산 세금 절세 특강’을 개최한다고 17일 밝혔다.
강의는 국세청과 기획재정부에서 근무한 세금 분야 전문가 김호용 미르진택스 대표가 맡는다. 김 대표는 지난해에도 강남구에서 강연을 진행해 구민들의 호응을 얻은 바 있다.
이번 강의는 상속세·증여세 절세 전략과 최신 세법 개정 사항, 실생활에 적용 가능한 절세 전략 등을 알기 쉽게 전달해 구민들이 변화하는 세제 환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 돕는다. 강의 후에는 개별 질의응답 시간을 마련해 궁금한 세금 문제를 상담받을 수 있다.
참여를 원하는 구민은 8월18일부터 9월5일까지 구청 홈페이지 에서 신청하거나, 홈페이지 이용이 어려운 경우 세무관리과(☎ 3423-5602~8)로 전화 신청할 수 있다.
조성명 강남구청장은 “강남구는 부동산 정책 변화에 민감한 지역인 만큼, 구민들이 세법을 정확히 이해하고 절세 전략을 세울 수 있도록 돕는 일이 필요하다”며 “앞으로도 구민 수요에 맞춘 실질적인 세무 서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.
이병훈 기자 bhoon@segye.com
