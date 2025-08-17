‘VIP 고객’ 집 침입, 강도로 돌변한 포천농협직원 “희귀병 치료비 때문에”

‘VIP 고객’ 자택에 침입해 2000만원 상당을 훔치며 강도 행각을 벌인 경기 포천농협 직원이 치료비로 생긴 채무를 갚기 위해 범행을 저지른 것으로 나타났다.

경기 포천시의 한 아파트에 무단 침입해 수천만원의 금품을 훔쳐 달아난 지역농협 직원 A씨가 지난달 30일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석하고 있다. 뉴시스

17일 경찰 등에 따르면 최근 강도상해 혐의로 구속 송치된 포천농협 직원 A씨(30)의 채무는 약 1억4000만원으로 대부분 금융권 신용 대출이었다.

과거 육군 특수부대에 복무했던 A씨는 훈련 중 부상으로 만성 통증 유발 희귀병이 나타났고, 이 치료비를 마련하느라 채무를 계속 지게 됐다. 병원 치료를 받았지만 비용 부담은 갈수록 커졌고, 부모 부양 등 개인 사정이 생겨 돈을 마련하기 위해 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

앞서 포천경찰서는 지난 4일 A씨를 강도상해 혐의로 검찰에 송치했다.

A씨는 지난달 28일 오전 4시쯤 포천시 어룡동의 한 아파트 3층에 침입해 80대 부부를 흉기로 위협한 뒤 케이블타이로 묶고, 2000만원 상당의 금품을 빼앗아 달아난 혐의를 받고 있다.

경찰은 아파트 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 A씨를 용의자로 보고, 포천농협 지점 창구에서 근무 중이던 그를 긴급 체포했다. A씨는 범행을 저지르고도 몇시간 뒤에 태연히 직장에 출근했다.

당시 A씨 가방에서 금 등 귀금속 70돈 가량이 발견됐고, 계좌에 현금 2000만원을 입금한 내역도 확인됐다.

경기도 포천농협의 모습. 연합뉴스

피해자 부부는 지역 농협에 거액을 예치한 VIP 고객으로 이달 초 약 3억원을 인출했던 것으로 전해졌다. A씨는 “피해자 부부가 ‘현금 3억원을 찾아가겠다’고 말하는 것을 듣고 범행을 계획했다”는 취지로 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.

이 사건은 고객의 자금을 관리하는 금융권 직원이 내부 정부를 이용해 강도 행각을 벌인 점에서 충격을 주고 있다. 특히 중장년층이나 노년층이 주요 고객인 지역 농협 직원이 강도로 돌변한 점에서 지역 사회에 불안감이 확산됐다. 포천 지역의 인터넷 커뮤니티에선 “친절한 직원이었는데 놀랍다, 소름끼친다”는 반응이 쏟아졌다.

이현미 기자 engine@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]