“아들! 비 온다고 하니 나갈 때 우산 챙겨” [친절한 날씨]

일요일인 17일은 체감온도가 33도까지 치솟으며 덥고 습한 날씨가 이어지겠다. 경기·인천·강원 지역에는 비가 내리겠다.

연합뉴스

기상청에 따르면 한반도는 제주 부근 해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠다. 수도권과 강원권은 고기압의 가장자리에 들어 비 소식이 있겠다. 중부지방은 대체로 흐리겠고 남부지방과 제주는 대체로 맑은 하늘이 나타나겠다.

경기북부, 인천, 강원중부내륙·산지, 강원북부내륙·산지에 비가 내리겠다. 예상 강수량은 ▲경기북부·인천 10~60㎜ ▲강원중부내륙·산지, 강원북부내륙·산지 10~60㎜ ▲서해5도 5~20㎜ 등이다.

오전까지 강원영동을 중심으로 바람이 초속 15~20m로 강하게 불겠다. 서해중부먼바다를 중심으로 돌풍을 동반한 천둥번개가 치는 곳도 있겠다.

당분간 기온은 평년(최저기온 21~24도·최고기온 28~32도)과 비슷하거나 조금 높게 형성되겠다. 아침 최저기온은 20~26도, 낮 최고기온은 28~35도를 오르내리겠다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 최고체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 무덥겠다. 남부지방과 제주를 중심으로는 최고체감온도가 35도 안팎까지 뛰겠다. 도심과 해안을 중심으로 밤부터 오전까지 기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야 현상이 관측되겠다.

주요 지역 최저기온은 ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 26도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 26도 ▲제주 26도다.

최고기온은 ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 31도 ▲춘천 30도 ▲강릉 34도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 34도 ▲부산 33도 ▲제주 33도다.

원활한 대기 확산으로 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 기록하겠다.

