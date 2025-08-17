푸틴 참배한 알래스카 국립묘지, 왜 소련군이 묻혀 있을까

지난 15일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 정상회담은 여러 화제를 낳았다. 그중에서도 푸틴이 앵커리지 부근의 국립묘지를 찾아 그곳에 묻힌 옛 소련군 장병들의 무덤에 헌화하는 모습은 전 세계에 깊은 인상을 남겼다. 푸틴의 참배 이전에는 알래스카에 소련군 묘역이 있다는 사실 자체가 거의 알려지지 않았다.

17일 AP 통신 등 미 언론에 따르면 이번에 푸틴이 방문한 곳은 앵커리지 인근의 포트리처드슨(Fort Richardson) 국립묘지다. 이는 미국과 소련이 연합국의 일원으로 독일·일본 등 추축국에 맞서 싸운 제2차 세계대전과 관련이 있다. 혹자는 1867년까지 러시아 영토이던 알래스카를 그해 미국이 720만달러에 러시아로부터 사들인 역사가 떠오를 수 있겠으나, 알래스카가 한때 러시아 땅이었다는 점과는 전혀 상관이 없다.

2차대전 당시 미국은 ‘민주주의의 병기고’를 자처하며 무기대여법을 제정했다. 그리고 이 법률을 근거로 같은 연합국인 영국, 소련, 중국 등에 막대한 양의 군사 장비를 제공했다. 미국이 소련에 인도한 전쟁 물자 가운데 군용기만 약 8000대에 이른다. 이 항공기들을 소련 본토로 옮기는 임무가 소련군 조종사들에게 부여됐다.

제2차 세계대전 도중인 1943년 11월 이란 테헤란에서 만난 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장(왼쪽)과 프랭클린 루스벨트 미국 대통령이 대화를 나누고 있다. 당시 소련과 미국은 독일 등 추축국에 맞선 연합국의 일원으로 동맹 관계였다. 세계일보 자료사진

1942년부터 2차대전 마지막 해인 1945년까지 소련군 조종사들은 알래스카 페어뱅크스로 보내져 미군 요원들과 함께 훈련하며 미국산 항공기 조종법을 익혔다. 비행 훈련을 마친 소련군 조종사들은 미국 군용기를 몰고 이륙해 알래스카 내륙을 거쳐 베링 해협을 건넌 다음 시베리아로 귀환했다. 흔히 ‘알래스카∼시베리아 항공로’로 알려진 이 노선은 소련 전선에 군용기를 투입하는 데 중요한 역할을 했다.

강추위 등 혹독한 기상 여건 탓에 종종 폭발이나 추락 사고가 발생했다. 정확한 숫자는 알 수 없으나 조종사 일부가 훈련 또는 시베리아로의 비행 도중 순직했다. 그 가운데 시신이 발견된 이들은 페어뱅크스 등에 가매장되었다가 종전 이듬해인 1946년 포트리처드슨 국립묘지에 안장됐다. 수십년 동안 소련은 이들의 존재를 몰랐고 관심을 기울이지도 않았다. 동서 냉전 말기인 1990년에야 소련 참전용사 위원회 대표단이 해당 묘지에 2차대전 당시 소련군 조종사들이 묻혀 있음을 확인했다. 소련 해체 후 20년이 지난 2011년 러시아 정부는 묘역의 보존과 유지에 기여한 미국인들에게 고마움을 표시했다.

포트리처드슨 국립묘지에 소련군 무덤도 있다는 점은 미국에서도 생소한 사실이다. 정작 이 묘지는 시어도어 루스벨트 전 대통령(1901∼1909년 재임)의 아들 커밋 루스벨트(1889∼1943)가 묻힌 곳으로 유명하다. 커밋은 2차대전 기간 알래스카 방어 사령부에서 복무했으며 우울증에 시달린 끝에 스스로 목숨을 끊었다.

해당 묘지에는 2차대전 당시 미군의 적이던 일본군 장병 235명도 안장돼 있다. 일본과 미국 간 태평양전쟁의 일환인 알류샨 열도 전투(1942년 6월∼1943년 8월) 전사자들이다. 전후 30여년이 지난 1981년 일본 시민단체가 이들의 넋을 기릴 목적으로 추모 시설을 세웠다.

