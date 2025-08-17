연휴 마지막 날 최고 35도…가마솥 더위 여전 [오늘날씨]

광복절 연휴 마지막 날인 17일은 낮 최고 기온이 최고 35도까지 오르는 등 무덥겠다. 수도권과 강원도에는 빗방울이 떨어지겠다.

기상청은 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 매우 덥겠으니 온열질환에 주의해야 한다고 당부했다.

당분간 기온은 평년(최저 21~24도, 최고 28~32도)과 비슷하거나 조금 더 높겠다.

이날 아침 최저 기온은 20~26도, 낮 최고 기온은 28~35도로 예측된다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 26도 △인천 25도 △춘천 24도 △강릉 26도 △대전 24도 △대구 24도 △전주 24도 △순천 24도 △광주 24도 △부산 26도 △제주 26도다.

최고 기온은 △서울 31도 △인천 29도 △춘천 30도 △강릉 34도 △대전 33도 △대구 34도 △전주 34도 △순천 35도 △광주 34도 △부산 33도 △제주 32도로 예상된다.

당분간 도심과 해안 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠으니 건강관리에 각별히 유의해야 한다.

수도권과 강원도에는 10~60㎜의 비가 내리겠다. 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

이날 새벽부터 아침 사이 전라권과 경남내륙을 중심으로는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고 그 밖의 지역에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

바람은 오전까지 강원영동을 중심으로 시속 55㎞(산지 70㎞)의 강풍이 불겠다.

바다에서는 서해중부 먼바다를 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 주의해야 한다.

미세먼지는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다.

