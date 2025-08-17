“그냥 좀 불편한 줄 알았는데”…당신도 모르게 찾아온 치명적인 ‘이것’은?

장시간 같은 자세로 앉아 있는 비행 환경에서 발생할 수 있는 ‘이코노미클래스 증후군’(심부정맥혈전증·폐색전증) 위험이 높아지고 있다는 경고가 나왔다.

장시간 같은 자세로 앉아 있는 여행 환경은 하체 혈류를 정체시킨다. 게티이미지

광복절 연휴를 맞아 해외여행 수요가 급증하면서 임산부와 고령층, 비만, 심혈관질환자 등 고위험군의 각별한 주의가 요구된다.

17일 질병관리청에 따르면 광복절 연휴를 전후해 장시간 운전이나 비행을 계획하는 여행객이 많아지면서 심부정맥혈전증 발생 위험도 증가할 수 있다.

심부정맥혈전증은 다리 깊숙한 곳에 위치한 정맥에 혈전(피떡)이 생겨 혈류를 막는 질환이다. 장시간 움직이지 않을 경우 위험이 급격히 높아진다.

하체 혈류가 정체되면 종아리나 허벅지 정맥에 혈액이 고이게 된다. 이로 인해 혈전이 형성되기 쉬운 상태가 된다.

◆움직이지 않으면 혈류 ‘정체’…다리서 시작해 폐까지 막는다

생성된 혈전이 혈류를 타고 이동해 폐혈관을 막으면 ‘폐색전증’으로 이어진다. 갑작스러운 호흡곤란, 흉통, 실신 등 응급상황을 유발할 수 있다. 심한 경우 생명까지 위협받을 수 있다.

대표적인 전조 증상으로는 △종아리 근육 통증 △불룩하게 튀어나온 정맥 △피부색 변화(붉거나 푸른 기운) 등이 있다.

대부분 경미하게 시작되지만 이를 대수롭지 않게 여기고 방치하면 증상이 악화될 수 있어 조기 대응이 중요하다.

비행기 기내 환경도 혈전 위험을 높이는 요인 중 하나다. 기압이 낮고 습도가 20% 이하로 건조해 체내 수분이 쉽게 빠져나가면서 혈액이 더욱 끈적해지고 응고되기 쉬운 상태가 된다.

실제 연구에서도 장거리 비행 후 4주 이내 심부정맥혈전증 발생 위험이 평소보다 2~4배 높다는 결과가 보고된 바 있다.

비행 중 또는 이후에 △호흡곤란 △가슴 압박감 △흉통 △어지럼증 등의 증상이 나타나면 즉시 응급 진료를 받아야 한다.

운동·수분 섭취·압박 스타킹 등 다양한 예방법을 실천해 건강을 관리해야 한다. 게티이미지

다음과 같은 고위험군은 각별한 주의가 필요하다. △임산부 △65세 이상 고령자 △비만 △심근경색·협심증 등 심혈관질환자 △고혈압·당뇨·고지혈증 등 만성질환자 △흡연자 △최근 3개월 이내 수술 또는 골절로 오랜 기간 움직이지 못한 사람 △경구피임약 복용자 △여성호르몬 치료 중인 환자 등이 여기에 해당한다. 가족력이 있거나 과거 심부정맥혈전증 병력이 있는 경우에는 재발 가능성도 높다.

예방을 위해서는 무엇보다 ‘자주 움직이는 습관’이 핵심이다. 최소 1~2시간마다 한 번씩 자리에서 일어나 기내 통로를 걷는 것이 좋다. 앉아 있을 때도 주기적으로 종아리와 발목을 스트레칭해야 한다.

발끝을 몸 쪽으로 당겼다 펴기, 발목을 원형으로 돌리기, 발뒤꿈치를 들었다 내리는 간단한 동작만으로도 하체 혈류 개선에 도움이 된다.

수분을 충분히 섭취하는 것도 매우 중요하다. 기내의 건조한 환경은 탈수를 촉진해 혈액 점도를 높일 수 있어 물을 자주 마시는 습관을 들여야 한다.

카페인과 알코올은 이뇨작용을 유발해 탈수를 악화시킬 수 있으므로 장거리 비행 시에는 피하는 것이 바람직하다.

◆“1~2시간마다 움직이세요”…간단한 스트레칭이 생명 지킨다

의료용 압박 스타킹 착용도 하체 혈액순환을 돕는 데 효과적이다. 임산부나 과거 혈전 병력이 있는 사람은 출국 전 반드시 의료진과 상담 후 착용 여부를 결정해야 한다.

복장은 혈류 흐름을 방해하지 않도록 헐렁하고 편한 옷을 선택하고, 신발은 벗고 신기 쉬운 것을 준비하는 것이 좋다.

질병관리청 관계자는 “여행 중에는 새로운 환경에 적응하면서도 건강을 지키는 노력이 필요하다”며 “장거리 비행이나 운전 시 규칙적으로 휴식을 취하고, 스트레칭이나 간단한 운동을 실천하는 것이 중요하다. 수분을 충분히 섭취해 탈수를 예방해야 한다”고 강조했다.

전문가들도 “장시간 같은 자세로 앉아 있는 여행 환경은 하체 혈류를 정체시키고 심부정맥혈전증 위험을 높인다”고 설명했다.

이어 “고령자, 임산부, 비만, 심혈관질환자 등은 사전에 의료 상담을 받아야 한다”며 “여행 중에는 운동·수분 섭취·압박 스타킹 등 다양한 예방법을 적극적으로 실천해 건강을 관리해야 한다”고 조언했다.

