진정한 나를 찾는 떠나는 양평 사나사 여행 [최현태 기자의 여행홀릭]

사나사계곡 따라 30분 걸으면 천년고찰 사나사 만나/백운봉 기슭 품은 고즈넉한 풍경 여백의 미 가득/상상의 나래 펴는 이재효 갤러리/돌·나무·낙엽·못 설치 작품 눈길/백살된 지평양조장선 막걸리 양조과정 쉽게 이해

사나사.

고요한 산사에 종소리 울린다. 마치 안개 속을 헤매듯, 느릿느릿. 청아한 울림, 소나무숲 지나 이낀 낀 돌계단에 내려앉고 바람결에 실려 와 마음 한편도 두드린다. 힘들었던 기억 이제 내려놓으라고. 진정한 나를 찾는 시간 가져 보라고. 장쾌한 계곡물 소리 벗 삼아 걷다 천년세월 차곡차곡 쌓인 고찰 사나사 마당으로 들어서자 번잡한 생각 금세 사라지고 지혜 가득한 고승의 넉넉한 얼굴 같은 고요가 마음에 들어앉는다.

세계일보 여행면. 편집=김창환 기자

사나사 일주문.

◆고즈넉한 사찰을 걷다

여름이면 피서객들로 북적거리는 경기 양평군 옥천면 용천리 사나사계곡을 따라 걷는다. 계곡과 숲길이 나타났다 사라지기를 반복하는 풍경을 즐기며 30분 정도 언덕을 오르자 사나사 일주문이 등장한다. 등산복을 제대로 차려입고 양손에 등산 스틱까지 장착한 커플이 일주문을 지나 힘차게 걸어 오른다. 그들을 따라 5분 정도 걷자 백운봉 기슭을 품은 사나사 대적광전이 모습을 드러낸다. 한눈에도 오래돼 보이는 삼층석탑, 범종각, 소나무가 어우러지는 풍경이 여백의 미로 꾸민 한 폭의 산수화를 보는 듯하다.

원증국사탑.

원증국사비.

마당 한쪽에 사나사 원증국사탑이 보인다. 고려 후기 승려 보우의 사리를 모신 부도 탑이다. 원증은 보우 스님이 열반한 뒤 그의 업적과 덕을 칭송해 붙인 이름(시호). 보우는 1346년(고려 충목왕 2년) 중국 원나라에서 선불교의 하나인 임제종(臨濟宗)을 배워 이를 본격적으로 고려에 도입한 인물이다. 고려 공민왕과 우왕 때 덕이 높아 왕과 국가의 스승이 될 만한 승려에게 주는 최고의 칭호인 ‘국사(國師)’에 올랐다. 자세히 보니 종 형태의 몸돌에 연꽃 봉오리 모양의 머리 장식을 얹은 모습이 아주 독특하다. 이런 종 모양 부도 탑은 고려 말부터 조선 시대에 유행한 것으로 전해진다. 탑에는 누구의 것인지 적혀 있지 않지만, 탑 옆에 원증국사의 업적을 적은 ‘사나사 원증국사 석종비’가 세워져 있다. 보우가 열반한 다음 해인 1383년(고려 우왕 9년)에 제자 달심이 만든 것으로 전해진다.

사나사 범종각.

사나사 삼층석탑.

찾는 이가 많지 않아 고즈넉한 사나사 마당을 천천히 걷는다. 인적이 드문 이유가 있다. 사나사는 일반 차량은 들어올 수 없어서 계곡 입구 공영주차장에 차를 세우고 꼬박 30분을 걸어가야 만날 수 있다. 덕분에 진리를 찾는 구도자의 마음으로 차분하게 사나사를 둘러볼 수 있다. 마음이 번잡하거나 고민이 있을 때 생각을 정리하기 좋아 보인다.

사나사의 ‘사나’는 비로자나불, 석가모니불과 함께 불교의 삼신불 중 하나인 ‘노사나불’의 약자로 자비와 지혜의 부처를 뜻한다. 역사가 매우 깊다. 923년(신라 경명왕 7년)에 고승인 대경 대사가 제자 용문과 함께 창건한 것으로 전해진다. 보우가 140여칸으로 중건했다는 기록으로 미뤄, 한때 규모가 상당했을 것으로 짐작된다. 임진왜란, 의병활동, 한국전쟁 등을 거치며 수차례 전소됐고 현재 대적광전은 1993년 재건됐다.

사나사 대적광전.

사나사 뒤쪽으로 등산로가 이어진다. 함왕성지를 거쳐 백운봉(해발고도 940m), 함왕봉(947m), 장군봉(1065m)을 지나 용문산 정상인 가섭봉(1157m)에 오를 수 있어 등산객들도 사나사를 많이 찾는다. 사나사~백운봉 구간은 왕복 6km로 4시간가량 걸린다. 함왕성은 험준한 지형을 이용해 만든 둘레 2150m의 포곡식 산성으로 대부분 무너지고 북벽과 남벽의 일부만 남아 있다. 축성법과 출토유물로 미뤄 고려시대 민간보호용으로 축조된 것으로 추정된다. 사나사 아래 바위굴 함공혈에 얽힌 얘기가 전해진다. 함왕성은 함씨대왕성, 함공성, 양근성으로 불렸고 함공혈에서 함씨대왕 주악이 탄생해 지역을 다스리면서 함왕성을 축조했다는 전설이다.

이재효 갤러리.

◆상상의 나래 펴는 이재효 갤러리

지평면 이재효 갤러리는 세계적인 조각가이자 설치 예술가인 이재효 작가의 작업실과 그가 직접 설계한 전시장, 갤러리, 카페가 함께 있는 공간이라 쉬어가며 한나절을 보내기 좋다. 갤러리 1층으로 들어서면 곶감을 꿰듯, 주먹만 한 돌덩이를 철사로 묶어 천장에 주렁주렁 매단 터널형 설치 작품을 만난다. 이재효 작가는 작품마다 제목이나 설명을 따로 만들지 않는다. 관람객의 상상력을 자극하기 위해서다. 무거운 돌덩어리들이 허공에 떠 있는 모습은 거대한 우주와 별들을 표현한 것 같다. 관람객이 작품 안으로 걸어 들어가면 한치 앞도 내다볼 수 없는 인간의 짧은 삶이 돌의 영원한 생명력과 극렬하게 대비되는 느낌이다.

작가는 돌, 나무, 낙엽, 못 등 일상적 소재를 반복하는 구조로 독특한 작품을 만든다. ‘나무와 철의 연금술사’로 불리는 이유다. 시골에 살던 그는 장난감이 없어 자연스럽게 나무와 돌멩이를 가지고 놀았고, 작가가 돼서도 자연에서 얻은 소재로 작품 활동을 펼치게 됐다. 대표 작품이 나무 조각들을 이어 붙여 표면을 매끈하게 만든 거대한 공이다. 1층 전시장 터널을 통과하면 공 형태를 조금씩 변형한 다양한 작품을 만난다. 2층은 매표소와 카페. 작가의 작품으로 만든 접시, 머그잔, 가방, 공예품 등을 구입할 수 있다.

이재효 갤러리 야외 정원.

이재효 갤러리 기획공연.

3층 야외 정원으로 나서면 1층 작품처럼 매달린 돌덩어리로 거대한 말의 형상을 만든 작품이 눈길을 사로잡는다. 그 옆에는 새집이 주렁주렁 매달린 철나무가 자연의 생명력을 노래한다. 바로 옆 2층 구조 건물이 주전시장이다. 도넛과 원추 형태의 독특한 나무 작품으로 꾸민 전시장에는 처연한 대금 가락이 울려 퍼지고 있다. 대금연주자 황혜정의 ‘스펙트럼 스테이지’ 공연으로 그는 ‘일승월항’ ‘파문’ ‘흩어진 가락 산조’ ‘북천’ ‘북두칠성’ 등 전통과 현대, 자연과 예술이 어우러지는 대표곡들을 선보여 큰 박수갈채를 받았다. 이재효 갤러리와 프로덕션벗은 12월까지 매달 넷째주 토요일 오후 2시에 다양한 연주자를 초대하는 무료 기획공연 ‘듀오벗 초이스’를 열고 있다.

이재효 갤러리 악어 작품.

이재효 갤러리 옥상.

맞은편 전시장에도 입이 쩍 벌어지는 작품들이 발길을 멈추게 만든다. 벽에 걸린 호랑이 얼굴, 들판 그림은 모두 못으로 만들었고 못으로 만든 탁자도 놓였다. 여러 전시장에 들어설 때마다 쇠로 만든 악어, 문어, 메뚜기 등 기기묘묘한 작품들이 끊임없이 등장해 무한한 상상의 나래를 펴게 만든다.

지평양조장 100년 우물.

◆누룩향 살아 숨쉬는 100년 양조장

지평양조장은 이재효 갤러리에서 차로 10분 거리라 함께 묶어서 여행하기 좋다. 지평양조장은 일제강점기인 1925년 설립됐으니 올해로 꼭 100년이 됐다. 우리나라에서 가장 오래된 민간 양조장이다. 현재 막걸리 생산 시설은 춘천과 천안으로 옮겼고 이곳은 지평양조장과 막걸리의 역사를 전하는 문화공간으로 활용된다. 안으로 들어서자 문화해설사가 지평막걸리 한 잔을 건넨다. 섭씨 35도가 넘는 불볕더위에 지칠 대로 지쳤는데 시원한 막걸리를 들이켜자 기분이 상쾌하다. 누룩향이 구수하고 뒷맛이 아주 깔끔해 다양한 음식과 잘 어울릴 것 같다.

지평양조장 건물은 3개월의 리모델링을 거쳐 지난 5월 재개관했는데 높은 천장과 길게 뚫린 창이 특징인 2층 목조건물의 원형을 그대로 살렸다. 한편에 놓은 우물이 눈길을 사로잡는다. 양조장을 처음 만들 때부터 사용하던 우물로 물이 풍부하고 수원이 깊어 가뭄이 들어도 이 우물만큼은 마르지 않았단다.

지평양조장 발효실.

벽 사이에는 30㎝ 두께로 왕겨를 채워 넣었다. 왕겨는 술 만드는 데 필요한 수분을 머금었다가 다시 발산하기 때문에 술도가에서는 최고의 단열재로 꼽혔다. 지붕과 천장 사이 공간에도 왕겨를 채워 각 방의 열기를 보존했고 일 년에 두 번 왕겨를 보강해 단열을 강화했다니 옛사람들의 지혜가 대단하다.

밀가루에 누룩을 파종해 대형 광목 보자기에 싸서 온도를 유지하던 보쌈실을 비롯해 종국실, 발효실, 양조실로 구성돼 막걸리 양조과정을 쉽게 알 수 있다. 발효실 벽에 걸린 ‘지평양조장’ 세로 현판은 100년 된 유물이다. 양조장 한쪽에는 ‘집무실’도 보인다. 한국전쟁 때이던 1951년 2월 중공군의 공세에 맞서 3일 동안 치열한 지평리전투가 벌어졌는데 당시 몽클라르 장군이 이끈 유엔군 프랑스대대 지휘소로 지평양조장이 사용됐다. 집무실에는 그가 사용하던 탁자가 보존돼 전쟁의 역사를 후대에 전한다. 양평=글·사진 최현태 선임기자 htchoi@segye.com

