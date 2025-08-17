방첩사 ‘로봇개’, 김건희에 시계 건넨 사업가와는 무관… “기술 이전은 빈번”

최근 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨에게 고가 시계를 건네 논란이 된 사업가 서모씨의 ‘로봇개’ 기업과 국군방첩사령부(방첩사)가 운용을 앞두고 있는 로봇개는 무관한 것으로 파악됐다. 다만 방첩사의 로봇개 제작에 서씨 회사의 기술이 적용됐을 가능성은 남아 있다. 로봇개 산업 특성상 기업 간 협업이 빈번하게 이뤄지기 때문이다.

15일 세계일보 취재를 종합하면 방첩사가 계약을 맺은 로봇개 기업은 서씨의 기업과는 다른 벤처기업이다. 더불어민주당 김병주 최고위원이 13일 공개한 자료에 따르면 방첩사는 “국방부가 지난해 ‘우수 상용품 시범사용 소요 조사’에서 심의를 해 사용부대로 선정됐다”며 “카이스트 교수와 연구원이 설립한 기업에서 제작한 로봇”이라고 설명했다. 방첩사는 로봇개를 경호·경비부대 등의 안전활동에 활용하고자 2월부터 시범운용하고 있다. 국방부 우수 사용품 시범사용 사업은 군에 민간기업이 개발한 우수한 제품을 군수품으로 도입하는 제도다. 방첩사는 지난해 5월3일 국방부의 시범사용 제도에 신청했고, 세 달이 지난 8월7일에 사업에 선정됐다.

김 최고위원은 방첩사 로봇개와 서씨 회사가 연결된 지점이 있을 수 있다면서 “김건희 특별검사팀은 철저한 수사로 이 부분에 대한 범죄 의혹도 낱낱이 밝혀주시기 바란다”고 당부했다. 이와 관련, 방첩사는 “외부업체의 도움을 받아 제작했는지 여부는 방첩사에서 알 수 없다”고 일축했다.

방첩사와 계약한 기업과 서씨 기업 간 연결고리가 있는지 확인하긴 어려울 것으로 보인다. 방위산업 기업은 서로 기술을 공유하는 경우가 빈번하기 때문이다. 인공지능(AI) 로봇 전문가는 “미국 방산업계 기업을 보면 투자자들이 비슷하다보니 드론, AI 등으로 나눠서 협업하는 경우가 많다”며 “실제로 국방부 사업을 할 때 기업간 어느 정도 기술을 공유하다보니 연결이 되는 경우가 있다”고 설명했다.

그는 이어 “투자자가 비슷하다거나 어떤 연관 관계가 있으면 당연히 기술을 넘겨주기도 한다”고 덧붙였다. 대통령경호처가 2022년 9월 계약을 맺은 서씨의 기업은 미국 로봇회사로, 로봇개 산업에선 선도회사로 꼽힌다. 그렇다보니 기술이 이전됐다하더라도 산업구조상 자주 일어나는 일일 수 있다는 것이다.

김건희 특검은 윤 전 대통령의 고액 후원자인 서씨가 사업상 편의를 받기 위해 김씨에게 수천만원대 바쉐론 콘스탄틴 시계를 선물한 건 아닌지 들여다보고 있다. 서씨가 김씨에게 시계를 준 2022년 9월은 서씨 기업이 경호처와 로봇개 시범운영 계약을 맺은 시기로 알려졌다. 특검팀은 로봇개 관련해 청탁 등 불법 행위가 없는지 수사를 이어가고 있다.

