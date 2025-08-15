메시? 르브론? 오타니? 아니 손흥민… LA FC 회장 “종목 불문 이번주 7번 유니폼 가장 많이 팔려”

세계 스포츠 스타 중 지난주 가장 많은 유니폼을 판 선수는 누굴까?

‘축구의 신’ 리오넬 메시, ‘농구왕’ 르브론 제임스, ‘너희형’ 크리스티아누 호날두, 일본 야구 영웅 오타니 쇼헤이? 모두 아니다.

존 소링턴 미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC 공동 회장 겸 단장은 15일 영국 토크스포츠와 인터뷰에서 “손흥민 유니폼이 한 주 동안 전 세계 모든 종목에 걸쳐 가장 많이 판매됐다”고 주장했다. 그는 “메시와 호날두 등 축구 선수는 물론이고 제임스나 스테픈 커리(골든스테이트 워리어스) 등 다른 종목 선수 유니폼보다 많이 팔렸다”고 강조했다.

LAFC는 지난 7일 MLS 역대 최고 이적료인 2650만 달러(약 368억원)에 손흥민을 영입했다. 영입 1주일간의 유니폼 판매량이지만, 세계 축구를 대표하는 메시는 물론이고, 미국프로농구(NBA)의 슈퍼스타들보다도 많은 유니폼을 팔아치우며 손흥민은 상업적 가치를 입증했다.

손흥민이 등장하며 티켓 값도 상승했다. 미국은 선수 몸값이나 흥행력 등에 따라 각 구단 티켓 값이 다른 것으로 알려져있다. 토크스포츠는 손흥민이 처음으로 홈에서 경기를 갖는 31일 샌디에이고전 티켓 값은 300달러에서 1500달러로 치솟았다고 전했다.

정필재 기자 rush@segye.com

