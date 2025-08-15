“尹, 종일 에어컨 ‘빵빵’ 접견실” 특혜 의혹‥ 법무부, 서울구치소장 전격 교체

법무부는 14일 윤석열 전 대통령이 수용된 서울구치소장을 교체했다고 밝혔다. 윤 전 대통령에 대한 특혜 논란이 불거지자 문책성 전보 이니냐는 시각이 나온다.

전현희 총괄위원장을 비롯한 더불어민주당 3대특검(내란·김건희·순직해병) 종합대응 특별위원회 위원들이 지난 7월 31일 경기 의왕시 서울구치소를 방문해 김현우 서울구치소장과 면담하고 있다. 뉴스1

신임 김도형 소장은 오는 18일자로 서울구치소장으로 부임한다. 현 김현우 서울구치소장은 안양교도소장으로 이동하게 됐다.

법무부는 “이번 인사는 윤석열 전 대통령의 수용처우 등과 관련해 제기된 여러 문제에 대해 인적 쇄신이 필요하다는 판단하에 단행된 것”이라며 “침체된 조직 분위기를 전환하고 본연의 업무에 더욱 충실할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

앞서 전현희 더불어민주당 의원이 윤 전 대통령이 구치소에서 일반 재소자와는 다른 특별 대우를 받고 있다고 주장했다.

전날 13일 전 의원은 KBC광주방송 ‘여의도 초대석’에 출연해 “윤석열 씨가 접견을 변호인 접견을 한 장소는 통상 재소자들이 접견을 하는 변호인 접견실이 아니라 굉장히 쾌적하고 넓은, 수사관이나 검사가 구치소를 방문해서 접견을 하는 그런 장소가 따로 있다. 공무상 조사실”이라며 “종일 에어컨이 빵빵 틀어지는 현장이 있는 게 아닌가 이런 생각이 들 정도”라고 지적했다.

그는 접견 시간에 대해서도 “변호인 접견 시간이 통상의 9시에서부터 일과 시간인 오후 6시까지가 마감인데, 그 일과 시간을 경과해서도 심지어 9시 반까지(자러 들어가기 직전까지) 접견을 한 기록들도 있다”며 “주말에도 접견을 한 기록이 있다. 거의 텅 비어 있는 넓은 공간에 거의 혼자서 자신의 사무실처럼 사용을 하는 이런 특혜를 구치소에서 제공을 하고 있는 걸 확인을 했다”라고 밝혔다.

이어 체포영장 집행 당시 상황에 대해서도 언급했다. 전 의원은 “특검의 체포영장을 집행할 때 수의를 벗고 속옷만 입은 채 저항했다. 이런 경우 구치소 내 교도관들의 관리 수칙에 어긋나는 건데, 규정상 징벌위원회를 소집해서 징벌 조치를 할 수 있는 건데, 아무런 조치가 없었다”라고 비판했다.

그러면서 “내란수괴 혐의자인 중대 범죄자에 대해서 특별한 이런 대우를 하고 있는 게 아닌가”라며 “현재 서울구치소장은 수원구치소에서 서울구치소로 이동하는 일종의 영전 인사가 있었고, 이제 이게 윤석열 대통령 시절에 일어난 일이다. 사실상 그런 자신을 승진 영전을 시킨 것에 대한 보답 의혹을 받고 있는 상황”이라고 말했다.

