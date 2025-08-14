55살 ‘꺼벙이’, 쇼트폼 애니로 재탄생

반쯤 감긴 졸린 눈, 머리에는 동그란 땜빵이 있는 명랑만화 캐릭터 ‘꺼벙이’(사진)가 탄생 55주년을 맞아 애니메이션으로 재탄생한다. ‘꺼벙이’를 그린 길창덕(1929∼2010) 화백의 저작권을 기반으로 지난해 출범한 콘텐츠 기업 케이씨디컴퍼니는 ‘꺼벙이’ 지식재산(IP) 확장 프로젝트를 추진한다고 14일 밝혔다. 케이씨디컴퍼니는 길 화백의 자녀 길혜연이 대표를 맡고 있다.

인공지능(AI) 기술을 통해 ‘꺼벙이’를 쇼트폼 애니메이션으로 제작, 네이버웹툰 ‘컷츠’에서 공개할 계획이다.

1970년 잡지 만화왕국에서 처음 등장한 ‘꺼벙이’는 소년중앙(1973~1977년), 소년조선일보(1980∼1990년)에서 1584회 연재됐다. 졸린 듯 반쯤 감긴 눈과 머리 위에 동그란 땜빵(백선)이 트레이드 마크인 꺼벙이는 어수룩하지만 정감 가는 캐릭터로 많은 사랑을 받았다.

1970년대 서울 중산층과 신흥주거지의 골목을 배경으로 아파트가 등장하기 전 골목 공동체의 모습이 남아 있다는 평가를 받아 2017년 서울문화유산으로 선정되기도 했다.

이번 프로젝트에서는 길 화백의 장난기 가득한 글씨를 복원한 ‘길창덕체’도 제작해 애니메이션과 다양한 콘텐츠에 활용한다.

아울러 과거 잡지·신문 연재본을 묶은 ‘꺼벙이 완전판’도 출간한다. ‘순악질여사’, ‘재동이’, ‘고집세’ 길 화백 대표작은 전집으로 복간할 계획이다.

경기콘텐츠진흥원이 고우영 화백의 ‘서유기’와 함께 ‘꺼벙이’ 쇼트폼 애니메이션 프로젝트를 지원하며, 박인하 서울웹툰아카데미(SWA) 이사장이 프로젝트 디렉터를 맡았다.

박 이사장은 “길창덕 선생님은 한국 만화역사상 가장 오랜 시간 사랑받은 작가 중 한 분”이라며 “길창덕 만화 속 캐릭터에는 우리 모두의 어린 시절이 담겨 있다”고 평가했다.

이규희 기자 lkh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]