[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 17일 (일요일)

쥐

96년생 오래된 물건이나 사람의 소중함을 느낀다.

84년생 음주운전은 절대로 하지 마라.

72년생 자통자매매 금융업 소개업은 광고에 성과가 있다.

60년생 자기 방식대로 밀고 나가는 것만이 전부가 아니다.

48년생 생소한 일도 당차게 나서면 어렵지 않다.

36년생 형형색색 아름다운 꽃이 피어오르는 분위기다.

소

97년생 맡은 일에 충실하면 위치가 급상승한다.

85년생 관광사업 문화사업은 전망이 좋아진다

73년생 혼자 돌출행동을 한다면 이목이 집중되기 마련.

61년생 물건구입에 자제하고 통신정보에 신중하자 .

49년생 남을 먼저 배려하는 마음을 가지길 바란다.

37년생 늘 해오던 대로만 하면 별 탈 없다.

범

98년생 약간의 긴장감은 정신건강에 이롭다.

86년생 통신업 전자제품 관광업은 광고에 성과가 있다.

74년생 경계심을 버리고 현실을 인정하면 시원하게 뚫린다.

62년생 분위기에 휩쓸리지 않으려면 의지가 필요하다.

50년생 실수를 감수하고 전진하면 행운이 따른다.

38년생 마음이 허하면 몸도 허하니 혼자 있는 시간을 줄여라.

토끼

99년생 다양한 인맥을 쌓는 일에 초점을 맞추어라.

87년생 답답한 마음은 여행으로 풀어라.

75년생 부동산업 건축업 대부업은 광고에 성과가 있다.

63년생 소문만 무성한 일에 관심두지 마라.

51년생 언행이 일치하면 좋은 운을 불러일으킨다.

39년생 남아일언 중천금의 의미를 지나치게 해석하지 마라.

용

00년생 언행을 조심하지 않으면 치명적인 실수를 범할 수 있다

88년생 안되는 일은 미련없이 포기하라.

76년생 옛 연인을 다시 만날 것이다.

64년생 사회적인 입지를 단단하게 굳혀야 한다.

52년생 길면 잘라내면 되지만 짧은 것은 수정하기 힘들다.

40년생 속에다 오래두면 병이 생길 수 있다.

28년생 변화에 흔들리면 자신감을 잃을 수 있다.

뱀

01년생 결정은 신중하게 시간을 두고 천천히 하라

89년생 희비가 엇갈리는 날이다.

77년생 모자란 부분이 있다면 도움을 청해서 메워라.

65년생 자진해서 하지만 해결하기가 호락호락하지 않다.

53년생 음식을 앞에 두고 시선만 살피는 건 어리석다.

41년생 주관이 뚜렷한 것은 좋지만 강요하는 건 무리다.

29년생 약간의 풍파는 있지만 편안함이 온다.

말

02년생 시선을 여러 곳에 두고 좋은 결과 기대하는 건 무리다

90년생 스스로를 끝까지 잘 지켜야 한다.

78년생 아동품점 악세살이 보석상점은 광고에 성과가 있다.

66년생 어렵사리 얻은 것을 쉽게 잃을 수 있다.

54년생 자신감도 지나치면 해가되니 겸손해라.

42년생 건강만큼 중요한 것이 없음을 인식하라.

30년생 순조롭던 일도 과열되면 중단되기 쉽다

양

03년생 아는 지식도 표현하지 않으면 아무런 소용이 없다

91년생 어려운 시간이니 지혜가 필요하다.

79년생 능력 이상의 결과를 얻고 싶다면 어울려라.

67년생 결단을 내리기 전 조언을 구하라.

55년생 내 손을 떠난 것은 이미 남의 것이다.

43년생 자기관리를 잘해야 마음처럼 유지될 수 있다.

31년생 장점을 내세우기 전에 단점을 먼저 생각하라.

원숭이

04년생 소심함이 도움은커녕 정신적인 갈등만 불러올 뿐이다.

92년생 인내심이 많이 필요한 날이다.

80년생 돌아가는 길이 멀더라도 가치가 있다.

68년생 가까운 사람과의 인간관계를 유지하라.

56년생 상가나 건물매매는 동남방으로 추진하세요.

44년생 일을 성취하려면 진솔한 대인관계가 이뤄져야 한다.

32년생 독선과 아집은 불만을 불러이으키는 지름길.

닭

05년생 속내를 쉽게 드러내지 않아야 한다.

93년생 진통이 지나야 옥동자를 낳게 된다.

81년생 상대방의 취향을 파악한 후에 손을 내밀어라.

69년생 기본기가 단단하면 저력을 발휘할 수 있다.

57년생 냉정한 눈으로 바라보고 판단해라.

45년생 모르고 행한다면 결과를 예측할 수 없다.

33년생 굴곡이 심한 곳은 사고가 날 가능성이 높다.

개

06년생 인내함이 필요한 시기

94년생 마음의 고통을 잘 삭여야 한다.

82년생 자동차매매 광고업 대부업은 광고에 성과가 있다.

70년생 강박관념에서 벗어나 자신의 세계를 추구하라.

58년생 계획이 좋아도 실천하지 않는다면 백해무익.

46년생 집안이 소란하면 밖으로 나가지 마라.

34년생 겉모습만 반듯한 것은 실속이 없으니 포기하라.

돼지

95년생 인생의 즐거움은 스스로 만드는 것이다.

83년생 힘든 고비가 두렵지 않다면 크게 성장한다.

71년생 똑같은 말도 표현에 따라서 감정이 달라진다.

59년생 힘들다고 이야기하는 것이 유리하다.

47년생 눈에 보이는 것에 관심을 기울일 때이다.

35년생 긴장이 지나치면 문제를 어렵게 만든다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]