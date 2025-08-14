부산교육청, 광복 80주년 기념 영화 ‘독립군’ 단체관람

부산시교육청은 광복 80주년 기념 및 직원문화행사의 날을 겸해 전날 오후 7시 CGV 아시아드에서 교육청 직원 200여명이 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’을 단체 관람했다고 14일 밝혔다.

영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’은 대한독립군 총사령관 홍범도 장군의 치열한 항일 투쟁과 봉오동·청산리 전투를 중심으로 한 독립 운동사를 조명한 다큐멘터리 영화로, 잊혔던 역사 속 인물의 삶과 신념을 감동적으로 그려냈다는 평가를 받고 있다.

부산교육청 직원 200여명이 영화 ‘독립군’ 단체 관람에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 부산교육청 제공

부산교육청은 역사적 인물의 삶을 통해 광복 80주년의 의미를 되새기고, 공직자로서의 책임감을 다시 생각해 보는 계기를 마련하기 영화 단체관람을 마련했다고 설명했다.

김석준 부산교육감은 “홍범도 장군의 삶은 독립에 대한 열망과 민족에 대한 헌신의 상징”이라며 “이번 영화 관람이 직원 모두에게 깊은 울림과 성찰의 기회가 되었기를 바란다”고 말했다.

부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]