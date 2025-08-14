“환아들에게 웃음을”… 가수 이찬원 ‘7월 가왕전’ 상금 100만원 기부

가수 이찬원. 공식 사회관계망서비스(SNS)

가수 이찬원이 소아암 등 중증 질환을 앓는 어린이들을 위한 기부로 따뜻한 선행을 잇고 있다.

14일 한국소아암재단에 따르면 이찬원이 팬들의 응원에 힘입어 ‘선한스타’ 7월 가왕전에서 획득한 상금 100만원을 소아암·백혈병·희귀 난치질환 환아들을 위한 긴급 치료비 지원을 위해 기부했다.

이찬원은 팬들과 함께 선한스타를 통해 꾸준히 나눔 활동을 이어왔으며, 이번 상금을 포함한 누적 기부금은 총 6887만원에 달한다. 기부금은 치료비 부담에 어려움을 겪고 있는 환아 가정에 입원, 수술, 약제 등 의료비로 전달될 예정이다.

홍승윤 한국소아암재단 상임이사는 “가수 이찬원과 팬들의 꾸준한 나눔이 소아암 환아들에게 희망과 용기를 심어주는 소중한 힘이 되고 있다”며 “연예인의 공익적인 행보와 긍정적인 팬덤 문화가 만들어낸 선한 영향력이 널리 확산되길 바란다”고 말했다.

이찬원은 다음 달 2일 첫 방송되는 KBS-2TV 정규 프로그램 ‘셀럽병사의 비밀’ 진행을 맡아 시청자들과 만날 예정이다.

전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

