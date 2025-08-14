다이어트 성공했는데 왜 내 턱은 두 겹일까?

기사의 이해를 돕기 위한 ‘챗GPT’ 생성 이미지. 챗GPT 제공

많은 이들의 다이어트 목표는 ‘더 나은 외모’다. 옷차림이 얇아져 몸매가 드러나기 쉬운 데다가 페스티벌이나 휴가 등 이벤트가 많은 여름철에는 특히 식단 관리와 운동을 병행해 다이어트에 성공하는 사람도 많다. 하지만 이같은 노력에도 유독 턱살만 빠지지 않아 고민하는 사례가 있다.

일반적으로 살이 빠지면 얼굴, 어깨, 가슴, 팔뚝, 복부 순으로 변화가 나타난다. 하체보다 상체가 먼저 빠지며, 상체 중에서도 얼굴과 가슴 부위의 지방이 가장 먼저 줄어드는 편이다. 얼굴에 지방을 빠르게 분해하는 베타 수용체가 많고, 가슴 부위도 하체보다 지방 분해 효소가 더 많아 상대적으로 빠르게 변화가 나타난다.

체중을 감량한 후에도 이중턱이 남아 있다면, 얼굴이 커 보이거나 나이가 들어 보일 수 있다. 이중턱은 유전적 요인, 급격한 체중 증가, 턱을 괴거나 높은 베개를 사용하는 습관 등으로 지방이 축척되며, 한 번 생기면 단기간에 개선하기 어렵다.

14일 뷰티 업계에 따르면 이중턱을 개선하려면 일상 속에서 꾸준한 관리가 필요하다. 주로 턱 아래에 쌓인 지방으로 이중턱이 생기기 때문이다. 괄사를 활용해 턱선을 따라 위쪽으로 쓸어 올리는 마사지를 하면 혈액순환을 도와 부기를 줄이고 이중턱 완화에도 도움이 될 수 있다.

평소 바른 자세를 유지하는 것도 이중턱 예방에 도움이 된다. 거북목 자세는 혈액순환을 방해해 이중턱을 악화시킬 수 있어서, 컴퓨터 모니터나 스마트폰을 볼 때 눈높이에 맞춰 사용하는 것이 좋다.

뷰티 업계 관계자는 “고개를 뒤로 젖혀 천장을 향해 턱을 올리고 입술을 앞으로 쭉 내미는 스트레칭을 10초간 10회 반복하면 턱 아래 지방 감소는 물론 얼굴과 목 근육 강화에도 효과를 기대할 수 있다”고 조언했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

