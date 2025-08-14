광복 80주년에 다시 쓴 ‘대한이 살았다’…KB금융, 캠페인 전개

KB금융이 광복 80주년을 기념해 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 캠페인을 실시한다고 14일 밝혔다.

‘대한이 살았다’는 3·1운동 직후 서대문형무소 여옥사 8호실에 함께 투옥돼 옥중에서도 만세운동을 펼친 유관순 열사를 비롯한 여성 독립운동가 7인의 옥중 노래다.

그동안 후손들에 의해 가사만 전해져오다 2019년 국민은행 ‘대한이 살았다’ 캠페인을 통해 음악감독 정재일, 가수 박정현, 전 피겨선수 김연아 등이 새로운 선율을 입혀 음원을 공개하기도 했다.

사진=KB금융 제공

광복 80주년을 맞이해 새롭게 실시되는 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 캠페인은 노랫말 공모전, 기념영상 및 공식 음원제작으로 구성된다.

노랫말 공모전은 정재일 음악감독의 ‘대한이 살았다’ 미공개 멜로디에 맞추어 노랫말을 만드는 공모전이다. 응모기간은 14일부터 10월13일까지로, 최우수 선정작은 전문가와 KB금융의 공동 심사를 거쳐 11월 발표 예정이다.

최우수 작품 1편은 캠페인 참여를 희망하는 아티스트와 함께 편곡 등의 작업을 거쳐 내년 3월1일 ‘107주년 삼일절’에 기념영상과 함께 공식 음원으로 공개될 예정이다. 작사료로 815만원이 지급된다.

또한, 참가자 815명에게도 감사의 마음을 담아 음료쿠폰을 제공한다.

‘대한이 살았다’ 홍보대사를 맡은 서경덕 성신여대 교수는 “대국민 공모전을 통해 광복 80주년을 함께 기리고, 향후 공개될 음원을 다양한 곳에 활용할 예정이다”라고 전했다.

KB금융 관계자는 “새롭게 실시되는 캠페인을 통해 다시 한 번 광복의 의미를 되새기고, ‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 노랫말을 통해 1945년의 염원이 2025년 이후에도 이어지길 바란다”고 말했다.

자세한 내용은 KB금융 공식 유튜브, 인스타그램에서 확인할 수 있다.

윤솔 기자 sol.yun@segye.com

