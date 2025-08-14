농협경제지주, 충남 서산시 집중호우 피해농가에 일손돕기 나서

박서홍 농협경제지주 농업경제대표이사(왼쪽)가 23일 충남 서산시 음암면 소재 농가에서 집중호우로 침수된 하우스의 복구작업을 지원하고 있다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 지난달 23일 최근 집중호우로 농작물 침수, 시설물 파손 등 대규모 피해를 입은 충남 서산시 피해 농가를 찾아 수해복구 작업에 나섰다.

박서홍 농업경제대표이사를 비롯한 임직원 50여 명은 서산시 음암면 소재 오이·딸기하우스를 운영하는 농가를 방문해 침수된 하우스의 폐비닐·토사 제거, 작물 정리 등 피해 복구 작업을 실시하였다.

이날은 당초 예정되어 있던‘2025년 상반기 농업경제 경영진도분석회의’를 서면으로 대체하고 수해복구 일손돕기를 긴급 실시하였으며, 앞으로도 농업인의 빠른 일상 회복을 위해 경제지주 임직원들은 수해지역 일손돕기를 실시할 예정이다.

또한 박서홍 대표이사는 침수 피해를 입은 서산농협 하나로마트 등을 방문해 피해 현황을 점검하고, 조속한 복구가 이루어 질 수 있도록 지원 방안을 면밀히 살폈다.

농협경제지주는 ▲긴급방제 지원 ▲생필품 할인행사 ▲침수 피해상품 보전 ▲집중호우 피해 농산물 판로지원 등을 빠른 시일 내 실시할 예정이다.

박서홍 농업경제대표이사는 “기록적인 폭우로 막대한 피해를 입은 농업인들께 깊은 위로의 말씀을 전한다”며 “피해 농가들이 빠르게 일상으로 복귀할 수 있도록 신속한 수해복구 지원에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

