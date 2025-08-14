“외국인 1600만명 넘게 왔다는데”…왜 호텔 식당은 장사가 안 될까?

최근 한류 열풍이 재점화되면서 한국을 찾는 외국인 관광객 수가 눈에 띄게 증가하고 있다.

서울, 부산, 제주 등 주요 관광지의 특급호텔은 외국인 투숙객 비중이 70~80%에 달하며 숙박 수요가 급증하고 있지만, 정작 호텔 내 레스토랑과 뷔페는 한산한 모습을 보이고 있다. 업계에서는 고객층 변화, 소비 트렌드 재편이 맞물린 결과라는 분석이 나온다.

호텔 산업의 ‘이중 구조’가 더욱 심화되고 있다. 게티이미지

14일 관광업계에 따르면 지난해 한국을 방문한 외국인 관광객 수는 1637만명이다. 코로나19 팬데믹 이전인 2019년 대비 약 94% 수준까지 회복했다.

올해는 이미 누적 기준으로 2019년 방문객 수를 넘어선 것으로 파악된다. 이에 따라 주요 관광지의 특급호텔 숙박률도 급등했다. 일부 호텔은 한두 달 전에도 원하는 날짜에 객실을 예약하기 어려울 정도로 수요가 몰리고 있다.

호텔 식음료(F&B) 부문은 상반된 흐름을 보이고 있다. 업계에 따르면 지난해 국내 호텔의 F&B 매출은 전년 대비 5~10%가량 감소한 것으로 나타났다.

객실은 ‘호황’, 식음료는 ‘불황’이라는 양극화 구조가 점점 뚜렷해지고 있는 셈이다.

◆“호텔 말고 맛집 간다”…‘K-푸드’가 만든 역설

이 같은 현상의 배경에는 호텔 투숙객의 구성 변화가 있다. 코로나19 기간에는 ‘호캉스(호텔+바캉스)’를 즐기려는 내국인 고객이 많았다. 호텔 내 뷔페와 레스토랑 등 부대시설 이용도 활발했다.

최근에는 투숙객의 대부분이 외국인 관광객으로 바뀌면서 호텔을 단순한 숙박 공간으로만 이용하는 경향이 강해지고 있다.

외국인 관광객의 여행 트렌드 변화도 F&B 매출 감소에 영향을 미쳤다. 과거에는 숙박과 식사를 호텔에서 한 번에 해결하는 경우가 많았다.

최근에는 SNS를 통해 입소문 난 로컬 맛집을 방문하는 것이 필수 코스로 자리잡았다. K-푸드에 대한 글로벌 관심이 높아지면서 호텔 레스토랑보다 외부 식당을 선호하는 경향이 뚜렷해진 것이다.

경기 불황 여파로 내국인 고객의 발길이 줄어든 점도 매출 하락의 주요 요인이다. 코로나19 시기에는 특급호텔 뷔페나 파인다이닝 레스토랑이 ‘작은 사치’로 인기를 끌었다.

최근에는 고가 메뉴 수요가 급감했다. 고급 레스토랑 수요가 개인 ‘셰프 레스토랑’ 등으로 분산된 점도 영향을 준 것으로 분석된다.

일부 호텔은 가격 인하와 메뉴 간소화 전략을 도입하고 있다. 까다로운 고급 코스 요리를 줄이는 대신 가성비 높은 단품 또는 캐주얼 메뉴를 확대하는 방식이다.

식음료 부문에 대한 전략적 ‘리브랜딩’이 필요하다. 게티이미지

실제로 서울 도심 일부 특급호텔 레스토랑은 가격을 최대 50% 가까이 낮췄다. 기존에 가격 인상 흐름을 보이던 뷔페식당들도 당분간 가격 조정을 보류하고 있다.

최근에는 점심보다 저녁 메뉴 가격이 더 저렴한 ‘가격 역전’ 현상도 관측된다. 일반적으로 저녁 식사는 구성과 가격 면에서 점심보다 높은 것이 일반적이다. 외식 수요가 점심에 집중되고 저녁에는 상대적으로 감소하면서 이례적인 가격 구조가 형성되고 있는 것이다.

◆전문가들 “소비자 변화 뒤처진 호텔 F&B, 구조적 전환 시급”

전문가들은 호텔 산업의 이중 구조가 더욱 심화되고 있다고 분석하면서 식음료 부문에 대한 전략적 리브랜딩이 필요하다고 지적한다.

호텔업계 한 관계자는 “특급호텔의 외국인 숙박 수요는 팬데믹 이전을 뛰어넘을 정도로 빠르게 회복됐지만, 식음료 부문은 오히려 위축되고 있다”며 “고객 구성이 내국인 중심에서 외국인 중심으로 재편되면서 소비 패턴의 차이가 본격적으로 반영된 결과”라고 진단했다.

이어 “호텔 F&B는 단순한 식사 공간이 아닌 브랜드의 정체성과 수익 구조를 구성하는 핵심 요소”라며 “지금의 변화는 일시적인 현상이 아닌 구조적 전환의 신호다. 단순한 가격 조정만으로는 대응이 어렵다”고 설명했다.

그러면서 “콘셉트 재정립, 로컬 콘텐츠 연계, 브랜딩 강화 등 장기적 전략 수립이 시급하다”고 강조했다.

김현주 기자

