2025 STAY영덕 추계 중등 축구대회, 14일간의 열전 돌입

전국 중등 축구 스타들의 열전인 ‘2025 STAY 영덕 추계 중등 축구대회’가 오는 14~27일까지 14일간 영덕군 일원에서 열린다.

대한축구협회(KFA)가 주최하고 경북도축구협회, 영덕군축구협회, 영덕군 체육회가 주관한 이번 대회에는 전국 129개 팀(U15 64개 팀, U14 65개 팀), 4000여 명의 선수단이 참가해 치열한 승부를 펼치게 된다.

지난 2월 2025 STAY영덕 춘계 중등 축구대회 모습. 영덕군 제공

미래 한국 축구를 이끌 청소년 선수들을 한눈에 볼 수 있는 이번 대회는 여름철 무더위와 폭우에 대비한 대응계획을 바탕으로 종합상황실 운영, 구장별 안전관리 및 의료 인력 배치 등을 통해 선수단과 관람객의 안전하고 편리한 경기 관람을 지원한다.

군은 이번 대회가 선수단과 가족, 관계자 등 수천 명의 장기 체류로 이어지는 만큼 숙박․음식업 등 지역 상가는 물론 해수욕장과 관광지 방문을 통한 관광 소비 확대에도 크게 이바지할 것으로 기대한다.

김광열 군수는 “이번 대회는 전국 유망주들이 기량을 펼치는 축제의 장이자, 영덕의 매력을 널리 알리는 기회가 될 것”이라며 “안전하고 매끄러운 경기 운영과 긍정적인 지역 이미지를 남길 수 있도록 지원에 온 힘을 다하겠다”라고 전했다.

