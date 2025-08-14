스마트폰 ‘카툭튀’, 사라지나

삼성전자가 최신 스마트폰의 ‘카툭튀’(카메라가 두꺼워 툭 튀어나온 외관)를 해결할 연구 결과를 확보했다.



삼성전자는 포항공과대학교(포스텍)와 산학협력으로 진행한 ‘초소형 안구 카메라용 메타렌즈’ 연구 논문이 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션스에 게재됐다고 13일 밝혔다.

메타렌즈는 기존 굴절렌즈와 다른 차세대 광학 기술이다. 굴절렌즈는 빛의 굴절을 이용하는 반면 메타렌즈는 빛이 매질을 통과하며 휘어지고 퍼지는 회절현상을 활용한다. 얇은 기판 위에 미세 구조를 새겨 렌즈 역할을 하기 때문에 훨씬 얇고 가벼운 광학 기기를 만드는 데 유리하다.



메타렌즈가 선명한 상을 만들려면 빛의 파동 속도를 조절하는 ‘위상 지연’이 필요한데, 설계 과정이 까다롭고 복잡해 상용화에 걸림돌이 됐다. 연구팀은 기존의 한 파장이 아닌 3분의 2 파장의 위상 지연만으로 빛을 효율적으로 회절시키는 방법을 세계 최초로 제시했다. 이를 통해 제작 난도와 불량률을 낮춰 수율 향상과 가격 경쟁력 확보가 가능해졌다.



삼성전자는 이번 성과가 확장현실(XR) 디바이스의 두께와 무게를 줄이고, 스마트폰 ‘카툭튀’를 개선할 가능성을 제시했다고 설명했다.

