'대전 교제살인' 피의자 장재원, 살인 등 혐의 검찰로 송치

전 여자친구를 살해한 혐의를 받는 '대전 교제살인' 사건 피의자 장재원(26) 씨가 13일 검찰로 구속 송치됐다.



경찰에 따르면 장씨는 지난달 29일 낮 12시 8분께 서구 괴정동 한 거리에서 전 여자친구 A씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다.

대전경찰청이 공개한 지난달 29일 발생한 교제살인 사건 피의자 장재원. 대전경찰청 제공

범행 직후 달아났던 장씨는 하루 만에 검거됐다. 체포 직전 음독한 그는 병원에서 치료받은 뒤 지난 5일부터 경찰 조사를 받아왔다.



장씨는 경찰 조사에서 "호의적으로 (피해자에게) 접근했고 관계가 좋다고 생각했는데, (피해자가) 나를 밀어내고 이용만 한다는 생각이 들었다"며 "그런 점에서 무시당한다고 생각했고 배신감이 들었다"는 범행 동기를 진술한 것으로 전해졌다.



경찰은 미리 범행 장소를 구상한 점, 범행에 사용할 도구 등을 휴대전화로 검색한 기록 등 여러 증거와 정황을 토대로 사전에 계획된 범죄로 결론을 내렸다.



경찰은 범행 잔인성과 피해 중대성, 유족 의견 등을 종합적으로 고려해 지난 11일 장씨의 얼굴 등 신상정보를 공개했다.

