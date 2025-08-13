국내 증시 훈풍에… 시중에 풀린 돈 3개월째 증가

지난 6월 코스피 등 국내 증시 회복세에 시중에 풀린 돈이 약 27조원 증가했다.

13일 한국은행이 발표한 ‘2025년 6월 통화 및 유동성’에 따르면 6월 광의통화(M2) 평균 잔액은 4307조5000억원으로 한 달 새 27조1000억원(0.6%) 증가했다. M2는 지난 4월부터 3개월 연속 증가세다.

통상 좁은 의미의 통화량(협의통화·M1)에 포함되는 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금 외에도 M2는 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금과 금융채·금전신탁, 수익증권 등 바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품을 포괄한다.

지난 6월 수익증권은 8조1000억원 늘었다. 한은 관계자는 “수익증권은 증시가 회복세를 보이면서 주식형 증권을 중심으로 증가했다”고 말했다. 전월(+16조9000억원)보다 증가 폭은 줄었다.

금전신탁은 8조2000억원 늘어나 전월과 같은 증가 규모를 기록했다. 정기예금 자산유동화기업어음(ABCP) 발행자금 유입 확대 등에 기인한 것으로 나타났다.

반면 시장형 상품은 1조4000억원 감소하며 전월(-1조3000억원)보다 하락 폭이 커졌다. 이는 은행을 비롯한 예금취급기관들이 자금을 예·적금 중심으로 조달했기 때문이라고 한은은 밝혔다.

주체별로 보면 M2는 증권사 등 기타금융기관에서 19조6000억원 증가했다. 가계 및 비영리단체는 12조3000억원 증가했다.

기업의 경우 외화예수금과 단기 금융 상품인 머니마켓펀드(MMF) 잔액이 줄면서 7조원 감소했다.

M1 평잔은 1276조8000억원으로 전월 대비 보합세를 보였다.

