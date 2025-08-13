尹 탄핵 반대해온 윤상현 “결과적으로 국민 뜻 담아내지 못했다”

국민의힘 윤상현 의원은 13일 “윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했지만, 결과적으로 국민의 뜻을 끝까지 담아내지 못했다”고 밝혔다.

윤 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘국민 앞에 고개 숙입니다’라는 제목의 글을 올려 “우리 모두가 반성해야 한다”며 이같이 말했다.

국민의힘 윤상현 의원이 지난달 27일 서울 종로구 광화문 kt웨스트 김건희 특검 사무실로 향하고 있다. 연합뉴스

그는 “12·3 비상계엄은 분명 잘못된 결정이었다. 저를 포함한 국민의힘 누구도 동의한 적이 없다. 그때도, 지금도 명확히 반대해 왔다”며 “다만 저는 탄핵에는 반대했다. 박근혜 전 대통령 탄핵 이후의 대한민국 가치와 근간의 붕괴를 떠올리며, 대통령 개인의 탄핵이 아니라 국가 체제의 탄핵을 우려한 소신이었다”고 적었다.

윤 의원은 김건희 여사 구속과 관련해 “윤 전 대통령에 이어 김 여사까지 구속되어, 전직 대통령과 그 배우자가 동시에 수감되는 초유의 사태를 맞게 됐다”며 “윤석열 정부를 세워 공정과 상식의 대한민국을 이루고자 했던 국민의 열망과 국민의힘의 노력이 한순간에 무너졌고, 국가의 명예와 국민의 자존심이 깊이 상처받았다”고 했다.

그러면서 “당의 중진인 저 역시 이 역사적 책임에서 결코 자유로울 수 없다”며 “오늘의 비극을 막지 못한 데 대해 국민 여러분께 깊이 사죄드린다”고 고개를 숙였다.

이어 “우리는 서로의 잘못만을 지적하며 시간을 허비하였고, 그 사이 국민의 분노는 더 커졌다. 결국 이 나라를 또다시 비극의 길로 몰아넣었다”며 “국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다. 이번 전당대회는 그 출발점이 되어야 한다”고 강조했다.

그러면서 “반목과 질시가 아닌 통합과 배려의 자세로, 오직 국민만 바라보는 정당이 되어야 한다”며 “국민의 신뢰를 되찾는 그 날까지, 저는 더 낮은 자리에서, 더 무거운 책임감을 안고, 남은 모든 시간과 힘을 바치겠다”고 말했다.

윤 의원은 그동안 윤 전 대통령 탄핵을 반대해온 대표적인 친윤(친윤석열)계 인물이다. 전광훈 사랑제일교회 목사가 주최하는 ‘반탄’ 집회에도 꾸준히 참석하며 목소리를 내왔다.

윤 의원은 현재 윤 전 대통령 부부의 국회의원 선거 공천개입 혐의의 공범으로 지목돼 김 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 수사 선상에 올라 있다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]