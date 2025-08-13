이승기, ‘처가 절연’ 후 포착된 근황 “백화점에서 우연히 만났다”

가수 겸 배우 이승기. 유튜브 채널 '이승기' 캡처.

코미디언 이용식이 가수 겸 배우 이승기와 백화점에서 마주쳤다고 밝혔다.

지난 11일, 유튜브 채널 ‘아뽀TV’에는 ‘이엘이는 외출 체질이었어요’라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 코미디언 이용식의 딸 이수민이 가족들과 함께 백화점을 찾은 가운데, 여러 연예인을 우연히 마주쳤다.

이날 이수민과 친정 가족들은 딸 이엘이와 함께 첫 외출에 나섰다. 그는 “어느새 80일이 지나 외출이 가능해졌다”며 “심지어 첫 외출에 연예인 가족들을 만나게 됐다”고 설명했다. 이어 “=바깥세상을 얼마나 좋아할지, 무슨 일들이 생겼을지 재밌게 봐주세요”라고 덧붙였다.

이용식이 이승기와 마주쳤다고 밝혔다. 유튜브 채널 '아뽀TV' 캡처.

이들은 유모차를 끌고 백화점에 방문했다. 쇼핑 도중 방송인 박수홍과 김다예 부부를 우연히 마주친 상황. 박수홍은 “이게 웬일이야”라며 “우리 이엘이 (실제로) 처음 보는 거야”라고 반가워했다. 또 “이제 아기 인물이 원혁에서 이수민으로 간다”고 칭찬하기도.

화장실에 갔던 이용식도 나타나 인사를 나눴다. 이후 나가는 길에 코미디언 이성미와도 대면했다. 이용식은 “오늘 여기 무슨 연예인 모임이 있었냐”며 “조금 아까는 박수홍을 만났고 또 이승기도 만났다”고 놀라워했다.

배우 이다인과 이승기. 인스타그램 캡처.

앞서 이승기는 2년간의 열애 끝에 2023년, 배우 견미리의 딸 이다인과 결혼했다. 다만 이다인의 의붓아버지 이홍헌 씨의 주가조작 혐의를 두고 여러 의혹에 함께 시달렸다. 이씨는 지난 4월에도 퀀타피아 등 상장사 2곳의 주가를 조작해 자본시장법 위반 혐의로 구속됐다.

이에 이승기는 지난 4월 29일, 소속사를 통해 관련 의혹에 관한 입장을 밝혔다. 그는 “그동안 장인어른에게 지속해서 제기됐던 위법 상황에 대해 벌금형이 선고된 바 있으나 최근 유사한 위법 행위로 다시 수사기관에 기소되는 상황에 이르게 됐다”고 말문을 열었다.

이어 “신뢰를 바탕으로 결과를 기다려왔던 저로서는 장인어른의 부정행위에 대해 참담한 심정을 가눌 수 없다”며 “지난해 장인어른과 관련된 사안을 충분히 검토하지 않고 경솔하게 발언했던 점에 대해 깊이 반성하고 있다”고 고개를 숙였다.

이승기는 “위법 행위에 대해서는 반드시 합당한 처벌이 이루어져야 한다고 생각하고, 저의 섣부른 판단으로 고통을 받으셨을 피해자분들의 심정을 통감하며 진심으로 사과드린다”며 “또한 저를 믿고 이해해주신 모든 분께도 죄송한 마음뿐이다”라고 거듭 강조했다.

끝으로 “이번 사건으로 가족 간의 신뢰는 회복하기 어려운 수준으로 훼손되었고, 저희 부부는 오랜 고민 끝에 처가와의 관계를 단절하고자 한다”며 “앞으로는 더욱 올바른 가치관을 갖추고, 건강한 사회를 위해 책임을 다하는 자세로 살아가겠다”고 선언했다.

박가연 온라인 뉴스 기자 gpy19@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]