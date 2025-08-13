'미스터트롯3' 춘길 "교통사고로 경증 장애인 됐다"

트로트 가수 춘길(모세)이 희소병으로 인해 큰 수술을 받았다고 털어놨다.

춘길은 지난 11일 방송된 KBS 1TV '아침마당' 코너 '명불허전'에 코너에 출연했다.

이날 춘길은 2019년 작지 않은 교통사고를 당했다. 이로 인해 2년 정도 후유증으로 고생했다. 그는 "이 병원 저 병원 다니다가 마지막 병원에서 희소병 질환자라는 걸 알게 됐다"고 전했다.

이로 인해 경추에 큰 수술을 받았다. 그래서 "경증 장애인이 돼 있다"고 했다.

춘길은 이어 "수술을 목 앞 쪽으로 하다 보니까 성대에 충격이 올 수 있다. 심하면 마비가 올 수 있는데 다행히 마비가 오지는 않았다"고 설명했다.

다만 수술 이후 성대 상태가 100%는 아닌 상황이다. 춘길은 "열심히 관리 잘 하도록 하겠다"고 다짐했다.

춘길은 2005년 모세라는 이름으로 데뷔해 ‘사랑인걸’ 등 히트곡을 남겼다. 올해 TV조선 트롯 오디션 ‘미스터트롯3’에 출연하며 트롯 가수로 전향했고 최종 4위를 차지했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

