중부 많은 비…인천·경기 북부 이틀간 최대 200㎜ 이상 쏟아져

수요일인 13일 중부 지방에 돌풍과 천둥·번개를 동반하는, 강하고 많은 비가 내리겠다.



전국이 대체로 흐리고 남부 지방과 제주도는 오후부터 구름이 많겠다.

12일 광주 북구청 교차로 횡단보도에서 북구보건소 직원이 갑자기 쏟아지는 소나기에 우산을 준비 못한 할머니 한분과 우산을 같이 쓰며 횡단보도를 건너고 있다. 광주 북구 제공

남부 지방과 제주도는 오후까지 가끔 비가 내리다가 소강상태를 보이는 곳이 있겠다.



14일까지 이틀 동안 수도권은 50∼150㎜, 강원 내륙·산지는 30∼100㎜의 비가 예보됐다. 인천·경기 북부와 서해5도는 최대 200㎜ 이상, 강원 준·북부 내륙은 150㎜ 이상 비가 쏟아지는 곳도 있겠다.



수도권은 이날 오전부터 이튿날 새벽까지, 강원 북부 내륙·산지는 이날 밤부터 이튿날 새벽까지 시간당 30∼50㎜의 매우 강한 비가 집중되겠다.



그 밖에 예상 총강수량은 충남 북부와 충북 중·북부 30∼80㎜(많은 곳 충남 북부 100㎜ 이상), 충청권 남부 20∼60㎜, 강원 북부 동해안 10∼40㎜, 강원 중·남부 동해안 5∼20㎜다. 13일 하루 전라권과 경상권은 5∼40㎜, 제주도는 5∼20㎜의 비가 내리겠다.



서해안과 중부 내륙은 바람이 순간 초속 15ｍ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.



이날 오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 26.1도, 인천 25.0도, 수원 23.4도, 춘천 23.4도, 강릉 23.1도, 청주 24.3도, 대전 23.5도, 전주 25.4도, 광주 24.3도, 제주 26.3도, 대구 23.5도, 부산 25.1도, 울산 23.4도, 창원 24.3도 등이다.



전국의 낮 최고기온은 26∼34도로 예보됐다.



일부 수도권에 내려진 폭염특보는 비가 내리면서 해제될 가능성이 있겠지만, 남부 지방과 제주도는 기온이 올라 폭염특보가 발효될 수 있다고 기상청은 설명했다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.



바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 0.5∼2.0ｍ, 서해 1.5∼3.5ｍ로 예상된다.

<연합>

