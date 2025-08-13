“아침 식사 잘못하면 10kg 폭발?”…지금 당장 끊어야 할 음식들

아침 식사 선택이 체중 감량과 혈당 조절의 성패를 가를 수 있다는 전문가들의 조언이 나왔다. 혈당을 급격히 높이는 식품은 피하고, 단백질 중심의 식사를 하는 것이 핵심이다.

아침에 무엇을 먹고 언제 먹느냐가 건강의 핵심이다. 게티이미지

13일 의료계에 따르면 시리얼과 우유는 아침 혈당을 빠르게 끌어올리는 대표적인 조합이다.

시리얼은 바삭한 식감을 위해 대부분 탄수화물 위주로 만들어지고, 단백질 함량은 낮은 반면 당분은 높은 편이다. 이로 인해 섭취 직후 혈당이 급격히 상승할 수 있다.

죽, 누룽지, 미숫가루와 같은 유동식도 아침 식사로는 적합하지 않다. 소화와 흡수가 빠른 만큼 혈당을 급격히 자극할 수 있기 때문이다. 이런 식단은 위장 질환 회복기 환자에게나 권장된다.

◆“정제 곡물 피해야”…빵·떡·면·과자 주의

정제된 곡물로 만든 빵, 떡, 면류, 과자류 역시 아침 식사로는 부적절하다. 도정·분쇄 과정에서 섬유질과 영양소가 제거되면서 혈당 상승을 완충해주는 기능이 사라지기 때문이다.

이러한 식품들은 인슐린 분비를 급격히 유도하고, 체지방 축적을 초래할 수 있다.

귀리는 단백질이 풍부한 곡물이지만, 오트밀을 갈아서 음료 형태로 마시면 한 끼 식사에 해당하는 열량을 한 번에 섭취하게 돼 혈당에 부담이 될 수 있다.

전문가들은 전날 밤 통귀리를 그릭요거트에 불려 먹는 방식을 보다 안전한 섭취 방법으로 권장한다.

공복 상태에서 마시는 커피도 문제가 될 수 있다. 공복 커피는 교감신경을 자극해 혈압과 혈당을 동시에 상승시킬 수 있다. 식사 후 디카페인 커피를 마시는 것이 장운동을 도와 배변 활동에 도움이 된다.

◆아침 단백질 섭취, 혈당 조절 열쇠…1순위는 ‘달걀’

아침에 단백질을 충분히 섭취하면 체중 감량과 혈당 안정에 모두 긍정적인 효과를 준다. 단백질은 근육을 보존하고, 포만감을 유도하는 ‘인크레틴 호르몬’을 활성화해 과식을 줄이고 혈당 변동을 완화시킨다.

혈당을 빠르게 자극하는 음식은 피해야 한다. 게티이미지

전문가들이 가장 먼저 추천하는 식품은 달걀이다. 달걀 속 콜린 성분은 뇌 기능 향상뿐 아니라 혈당 조절에도 도움을 준다.

△일반인은 하루 2~3개 △고지혈증 치료 중인 경우 하루 1~2개 △고지혈증 치료를 받지 않는 경우 하루 1개 섭취가 적당하다.

콩류 또한 훌륭한 단백질 공급원이다. 비지, 무가당 두유, 낫토, 청국장, 두부 등은 식물성 단백질과 함께 천천히 흡수되는 건강한 당 성분이 많아 아침 식사로 적합하다.

무가당 그릭요거트는 탄수화물과 지방 함량은 낮고 유단백질 함량이 높아 바쁜 아침에도 간편하게 챙길 수 있는 ‘건강한 선택지’로 꼽힌다.

◆“아무 때나 먹으면 살찐다”…식사 시간도 중요

건강한 식단만큼이나 식사 시간의 규칙성도 중요하다. 식사 시간이 들쭉날쭉하면 인슐린 분비가 불안정해져 체지방이 쉽게 축적된다. 하루 3끼를 일정한 시간에 먹는 것이 인슐린 리듬을 정상화하는데 도움이 된다.

아침 식사를 거르거나 불규칙한 경우 저녁 시간에는 △삶은 달걀 1~2개 △무가당 그릭요거트 + 블루베리 △통밀빵 + 올리브유 △토마토 + 모짜렐라 치즈 등 간단한 건강 간식으로 대체할 수 있다.

전문가들은 “아침에 무엇을, 언제 먹느냐가 건강 관리의 핵심”이라며 “시리얼, 죽, 미숫가루, 공복 커피 등 혈당을 급격히 자극하는 식품은 피해야 한다”고 조언했다.

이어 “단백질 중심의 아침 식사와 규칙적인 식사 습관만으로도 체중 감량과 혈당 조절이 충분히 가능하다”고 강조했다.

김현주 기자 hjk@segye.com

