“주식거래 시간 연장이 대세”…한국거래소 ‘8 to 8’ 머잖았다 [한강로 경제브리핑]

12일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 최근 증권업계를 대상으로 거래시간 연장에 관한 의견을 수렴하고 있다.

한국거래소가 검토 중인 연장 방안은 세 가지로 △정규장 개장을 현행보다 1시간 앞당기는 안(오전 8시 개장) △오전 8시 프리마켓 30분 후 정규장 전까지 시가 단일가 거래하는 안 △프리마켓 후 호가를 정규장으로 넘기지 않고 삭제하는 안이다. 세 가지 방안 모두 정규장 이후에는 오후 8시까지 애프터마켓을 운영하는 방식이다.

한국거래소 전경. 연합뉴스

한국거래소가 거래시간 연장에 나선 배경에는 지난 3월 출범한 대체거래소 넥스트레이드의 영향이 크다. 현재 넥스트레이드에서 거래 가능한 종목은 전체 상장 주식의 약 30%에 불과하지만 지난달 점유율이 30%를 넘어서는 등 빠른 속도로 시장에 안착했다. 특히 오전 8시부터 오후 8시까지 12시간 거래가 가능한 점이 급성장의 핵심 요인으로 꼽히면서 한국거래소 역시 거래시간을 늘려야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

아울러 글로벌 증시가 24시간 체제를 도입하며 거래시간을 확대하는 흐름도 영향을 미치고 있다. 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥이 24시간 거래를 추진 중이며, 영국·스위스·인도네시아 등도 자국 시장 이탈을 막기 위해 거래시간 확대를 검토 중이다. 미국을 중심으로 국경 없는 투자가 활발해지고 있으며, 24시간 운영되는 가상자산거래소로 투자자들이 상시 거래 환경에 익숙해지고 있기 때문이다.

증권업계에서도 거래시간 연장의 필요성에 대해서는 공감하는 분위기다. 한국거래소의 의견수렴 과정에서 대부분의 증권사는 오전 8시 개장안을 택한 것으로 전해졌다. 한 증권사 관계자는 “대체거래소처럼 프리·애프터마켓 체제를 만들려면 시스템 개발이나 구축 과정에서 시간과 비용이 많이 들 수밖에 없다”며 “해외에서는 24시간 거래까지 도입하고 있는 만큼 거래시간 확대는 피할 수 없을 것으로 보인다”고 했다.

다만, 전국사무금융서비스노동조합은 성명을 통해 “거래소가 2700여개 종목 전체를 대상으로 새로운 시장을 운영하게 된다면 이는 증권사 직원, 상장기업 공시 담당자 등 자본시장 종사 노동자들에게 비교 불가능한 수준의 과도한 노동을 강요하게 될 것”이라며 증권 거래시간 연장에 반대한다는 입장을 밝혔다.

◆한국거래소, 조각투자상품 장내거래 규정 마련

조각투자상품의 제도권 진입을 앞두고 한국거래소가 관련 규정 제정에 나섰다. 12일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 전날 KRX 신종증권시장 운영규정 제정안을 예고했다.

이번 제정안은 상장신청인의 건전성과 상품 신뢰도, 상장 요건, 상장 및 폐지 절차 등 조각투자상품의 장내 거래를 위해 필요한 사항을 규정했다.

상장 신청인은 국내 법인으로 자기자본 20억원 이상과 직전 사업연도 재무제표에 대한 감사의견 적정 등 요건을 충족해야 한다. 그간 사업자들은 조각투자가 금융 규제 샌드박스(혁신금융서비스)로 지정돼 당국의 인가 없이도 영업을 할 수 있었지만, 정작 거래 관련 규정이 없다는 지적이 제기돼 왔다. 이에 금융위원회는 조각투자상품을 제도권 안으로 끌어들이기 위해 수익증권 투자중개업 라이선스를 신설했다.

다만 실제 조각투자 거래에는 시일이 걸릴 것으로 보인다. 한국거래소는 “조각투자 사업자들이 상품을 유통하기 위한 플랫폼이 없어 거래 시기는 특정하기 어렵다”고 말했다.

외국인과 기관의 매도세를 보인 12일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판 화면에 증시가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 16.86포인트(0.53%) 내린 3189.91, 코스닥도 4.66포인트(0.57%) 내린 807.19로 장을 마감했다. 뉴스1

◆원화 약세에도…3개월째 외국인 ‘사자’에 주가 4.5% 상승

12일 한국은행이 발표한 ‘2025년 7월 이후 국제금융·외환시장 동향’에 따르면 지난 8일 기준 코스피는 지난 6월 말 대비 4.5% 상승해 주요 선진국 주가 대비 높은 상승세를 유지했다. 같은 기간 미국 S&P(3%), 일본 닛케이225(3.3%), 유럽 스톡스600(1.1%), 영국 FTSE100(3.8%) 등은 상승률이 4%를 밑돌았다.

신흥국 중에서는 중국(5.5%), 인도네시아(8.7%) 등이 한국보다 높은 성장세를 보였지만 관세 협상에서 난항을 겪은 인도(-4.5%), 브라질(-2.2%) 등은 역성장했다.

코스피 성장세는 최근 외국인 투자자금 순유입세가 이어지고 있는 영향으로 풀이된다. 지난달 중 외국인 증권(주식·채권) 투자자금은 48억3000만달러 순유입됐다. 지난달 말 환율(1달러당 1387원)을 기준으로 계산하면 약 6조6992억원 규모다. 지난 5월(92억9000만달러) 순유입 전환한 이후 6월(50억8000만달러)에 이어 3개월째 유입 우세가 유지되고 있다. 한은은 “주식자금은 관세 불확실성 완화 기대와 반도체 등 주요 기업 실적 개선 전망 등으로, 채권자금은 중장기 채권 투자수요가 이어지며 순유입 흐름을 지속했다”고 분석했다.

반면 같은 기간 원화는 미 달러화 대비 통화가치가 2.8% 하락하면서 주요국 중 가장 두드러졌다. 같은 기간 일본 엔(-2.6%), 인도 루피(-2.1%), 영국 파운드(-2%)도 비슷하게 하락세를 보였다. 중국 위안(-0.3%), 인도네시아 루피아(-0.2%)에 비하면 절하폭 차이가 컸다.

통상 원화 약세는 주가 하락으로 이어지지만 저금리 통화를 빌려 고금리 통화에 투자하는 ‘엔 캐리 트레이드’ 등이 영향을 줬을 수 있다. 블룸버그는 “미국 금리인하 기대가 커지면서 투자자들이 브라질, 인도네시아, 한국 등에서 캐리 트레이드를 선호하고 있다”고 분석했다.

정세진 기자 oasis@segye.com

