[단독] ‘리박스쿨 연계 의혹’ 대전 넥스트클럽, 근로기준법 위반으로 벌금형

서울시 청소년성문화센터 위탁사업에 지원해 논란이 된 넥스트클럽사회적협동조합이 근로기준법 위반으로 벌금형을 받은 것으로 확인됐다. 대전 기반의 보수 기독교 단체인 넥스트클럽은 민선8기 들어 대전시와 세종시 일부 기관 수탁기관으로 연이어 선정됐는데 성차별·혐오 조장 논란과 함께 리박스쿨 연계 의혹을 받고 있다.

대전 동구 자양동 넥스트클럽 외관.

12일 세계일보 취재를 종합하면 대전지검은 올해 4월9일 넥스트클럽을 근로기준법 위반으로 벌금 100만원의 구약식 처분을 했다.

넥스트클럽은 2023년 3월부터 대전 동구공동체지원센터를 위탁 운영하고 있다.

검찰에 따르면 넥스트클럽은 동구공동체지원센터 수탁 이후 2020년 하반기부터 근속한 일부 직원에 이유 없이 근로계약서를 쓰지 않았다. 2개월 간 버티던 직원은 2023년 5월 넥스트클럽 남승제 대표를 근로기준법 위반(근로계약서 미작성)으로 고용노동부에 진정서를 냈다. 이후 남정혜 동구공동체지원센터장은 해당 직원에 갖가지 부당지시를 일삼은 것으로 나타났다. 남 센터장은 남승제 대표의 친동생이다.

남 센터장은 단체 카카오톡방에서 이 직원에 ‘사전 상의나 보고 없이 (노동부) 진정을 냈다’며 경위서 제출을 요구했다. 매일 1시간 단위로 업무보고를 하라고도 지시했다. 직원은 두 가지 지시를 모두 부당노동행위라 보고 거부했다.

일일업무보고 등 부당한 지시가 지속되자 직원은 대전지방고용노동청에 넥스트클럽과 남 센터장을 근로기준법 위반으로 신고했다. 근로기준법 제104조 감독 기관에 대한 신고 조항을 보면 사용자는 법 위반한 사실을 근로감독관에 통보했다는 이유로 근로자에게 불리한 처우를 하지 못한다고 명시돼있다.

근로감독관은 대전지검에 송치했고, 넥스트클럽은 주의 및 감독소홀이 인정돼 벌금 100만원 처분을 받았다. 남 센터장 역시 근로기준법 위반으로 벌금 100만원을 받았다.

남 대표는 근로계약서 미작성 혐의에 대해 기소유예 처분됐다. 기소유예는 범죄 혐의는 인정하지만 범죄의 경중 등을 참작해 공소를 제기하지 않는 것을 말한다.

세계일보는 이와 관련 남 대표에게 문자를 남기고 수차례 연락했으나 닿지 않았다. 남 센터장에게도 연락했으나 받지 않았다.

대전=강은선 기자 groove@segye.com

