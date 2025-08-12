대구도시개발공사, 경남 합천군 수해복구 지원활동

대구도시개발공사는 최근 경남 합천군 일원에서 집중호우 피해 복구 지원활동을 했다고 12일 밝혔다.

대구시 산하 4개 공사·공단이 협력해 특별재난지역으로 선포된 피해 지역의 조속한 복구와 주민들의 일상 회복을 돕기 위해 마련됐다.

대구시 산하 4개 공사·공단 직원들이 수해복구 지원활동을 한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 대구도시개발공사 제공

공사를 비롯해 대구공공시설관리공단, 대구교통공사, 대구농수산물유통공사 등 4개 기관 임직원 20여명은 토사물 제거, 배수로 정비, 집기류 정리 등 현장 복구 작업에 구슬땀을 흘렸다. 대구농수산물유통공사를 제외한 3개은 각 100만원씩, 총 300만원 상당의 긴급 구호물품도 피해지역 주민들에게 전달했다.

앞서 공사는 올해 2월 경북 산불 피해 성금 전달과 현장 지원, 2023년 예천 수해복구 지원 등 국가적 재난 발생 시마다 기부와 봉사활동을 지속적으로 이어오고 있다.

정명섭 공사 사장은 “이번 대구시 공사·공단 연합 봉사활동이 피해지역 주민들의 생활 안정에 조금이나마 도움이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 기관 간 협력을 강화해 지방공기업으로서 사회적 책임을 충실히 이행하겠다”고 말했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]